العراق يتهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه

اتهم العراق، اليوم الأحد، إيران بقطع مياه نهري (سيروان) و(الكارون) عن البلاد، ما تسبب بشح المياه في محافظة ديالى (شرق) والتأثير على نوعيتها في شط العرب بأقصى الجنوب.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني خلال لقائه -بمكتبه في العاصمة بغداد- وكيل وزارة الخارجية العراقي نزار الخير الله، وفق بيان لوزارة الموارد المائية على فيسبوك.

وأكد الحمداني “ضرورة عقد لقاءات مع الجارة إيران لغرض تحديد الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر الناتج عن الشح المائي الذي تمر به عموم المنطقة خاصة بعد قطعها لنهري الكارون وسيروان”.

وأوضح أن الخطوة الإيرانية “تسببت في شح مائي في محافظة ديالى، فضلا عن تأثيرها على نوعية المياه في شط العرب”، بحسب البيان.

ويتكون شط العرب من التقاء نهري الفرات ودجلة جنوبي العراق، ويتسبب نقص المياه المتدفقة من النهرين بزيادة نسبة الملوحة فيه.

ووفق البيان، استعرض اللقاء “موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصة العراق المائية وضرورة تفعيل توقيع البروتوكول مع الجانب التركي بعد تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض”.

ووقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه، في ديسمبر/كانون الأول 2014، تتضمن 12 مادة أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.

وشدد الوزير الحمداني على “ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع”.

وسبق أن هدد الحمداني، في يوليو/تموز الماضي، خلال مؤتمر صحفي باللجوء إلى المحافل الدولية حال “إصرار” إيران على قطع الروافد المائية عن مناطق العراق الشرقية.

وأعرب الحمداني – آنذاك – عن أمل بلاده أن “تتعاون إيران في تقاسم الضرر جراء شح المياه أسوة بالجانب التركي الذي تقاسم أضرار أزمة المياه مع العراق”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن العراق أن تركيا “قررت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات للمساعدة في أزمة شح المياه”.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.