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المهرب الوحيد من الحرائق.. لقطات مروعة من داخل عبّارة يونانية (فيديو)

8/8/2021

أجلت السلطات اليونانية أكثر من ألف شخص من جزيرة إيفيا حيث اندلعت النيران فوق المياه قبل يومين في مشهد مروع حظي بانتشار واسع.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن خفر السواحل، أن الأشخاص “تم إجلاؤهم بأمان” من ليمني وشاطئ كوكسيلي القريب بحسب أوامر الإخلاء الصادرة مساء يوم 6 أغسطس/آب الجاري.

وكان الإخلاء عبر العبّارة “المخرج الوحيد” بعد أن قطعت النيران جميع وسائل الهروب الأخرى. وتُظهر لقطات مروعة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء بينما يتابع الناس المشهد من على متن العبّارة.

وقال خفر السواحل إن زورقين نقلوا نحو ألف شخص، وفي وقت سابق جرى إجلاء نحو 700 شخص من أجزاء أخرى من الجزيرة باستخدام سفن الدوريات وقوارب الصيد وسفن خاصة أخرى.

وبدأت حرائق إيفيا في سلسلة الجبال التي يتعذر الوصول إليها في الجزء الشمالي واتخذت أبعادًا خطيرة لا يمكن السيطرة عليها ما دفع السلطات إلى مخاطبة السكان بإخلاء منطقتهم مع إرسال قوات كبيرة من الحماية المدنية للتعامل مع الحرائق.

وقال نائب وزير الحماية المدنية وإدارة الأزمات اليوناني نيكوس هاردالياس إن “خطر نشوب حريق في جميع أنحاء الإقليم لا يزال مرتفعًا للغاية اليوم. نحن نواصل القتال بلا هوادة مع اهتمامنا الوحيد بحماية أرواح البشر”.

وأضاف أن رجال الإطفاء واجهوا حرائق “غير مسبوقة وخطيرة للغاية” إذ تصدوا لـ 154 حريقًا الجمعة بينما لا يزال 64 حريقًا مشتعلًا في منذ الليلة السابقة.

وقدّم هاردالياس في بيان أمس، معلومات طارئة جديدة حول تطور الحرائق ظهر السبت، لافتًا إلى أن فرق الإطفاء تكافح 55 حريقًا بالتوازي في الوقت الحالي.

وأضاف “نواصل خوض معركة كبيرة للغاية. نؤكد لكم أن جميع قواتنا، البرية والجوية، في حالة استنفار كاملة وفي حالة تأهب قصوى”.

وأجبرت حرائق الغابات المتواصلة الآلاف على الفرار برًا وبحرًا وسط تحذيرات يونانية من أن الأسوأ لم يأت بعد. وتحاول السلطات السيطرة على حريق تلو آخر منذ أسبوع، في ظل أسوأ موجة حر تجتاح المنطقة منذ عقود.

وصدرت أوامر إخلاء لعشرات القرى في البر الرئيسي وجزيرة إيفيا القريبة وكذلك التجمعات السكانية على أطراف الغابات في العاصمة أثينا حيث دمرت أو تضررت عشرات المنازل والشركات والمنشآت ووقعت العديد من الانفجارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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