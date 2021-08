كورونا.. المصابون سابقا وغير الملقحين عرضة “بأكثر من الضعف” للإصابة مجددا

أظهرت دراسة قامت بها (مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها) الأمريكية نشرت الجمعة أن الناس غير الملقحين ضد فيروس كورونا، عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجددا بالوباء مقارنة بأولئك الذين تلقوا اللقاح.

وقالت الوكالة الصحية إن هذه النتيجة تدعم توصيتها “بأن يتم إعطاء لقاح كوفيد-19 لجميع الناس المؤهلين، بصرف النظر عن إصابتهم سابقًا بالفيروس”.

ويعتبر العديد من الناس الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا أنه لا حاجة لأخذ لقاح كوفيد لاكتسابهم المناعة من الإصابة السابقة.

وشملت الدراسة 246 شخصًا بالغًا من ولاية كنتاكي أصيبوا مرة أخرى في شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران هذا العام بعد أن كانوا قد أصيبوا سابقًا عام 2020، وجرت مقارنتهم بـ 492 مشاركا آخر يطابقونهم من حيث الجنس والعمر والإصابة الأولى.

