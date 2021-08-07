كورونا.. المصابون سابقا وغير الملقحين عرضة “بأكثر من الضعف” للإصابة مجددا

أظهرت دراسة قامت بها (مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها) الأمريكية نشرت الجمعة أن الناس غير الملقحين ضد فيروس كورونا، عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجددا بالوباء مقارنة بأولئك الذين تلقوا اللقاح.

وقالت الوكالة الصحية إن هذه النتيجة تدعم توصيتها “بأن يتم إعطاء لقاح كوفيد-19 لجميع الناس المؤهلين، بصرف النظر عن إصابتهم سابقًا بالفيروس”.

ويعتبر العديد من الناس الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا أنه لا حاجة لأخذ لقاح كوفيد لاكتسابهم المناعة من الإصابة السابقة.

وشملت الدراسة 246 شخصًا بالغًا من ولاية كنتاكي أصيبوا مرة أخرى في شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران هذا العام بعد أن كانوا قد أصيبوا سابقًا عام 2020، وجرت مقارنتهم بـ 492 مشاركا آخر يطابقونهم من حيث الجنس والعمر والإصابة الأولى.

A new @CDCMMWR finds that people who did not receive #COVID19 vaccine after having COVID-19 were more likely to get COVID-19 again. People who previously had COVID-19 should get a COVID-19 vaccine to reduce their risk of getting COVID-19 again. Read more: https://t.co/KZwEEefv6D. pic.twitter.com/4612c0jYcR — CDC (@CDCgov) August 6, 2021

وتوصلت الدراسة إلى أن غير الملقحين كانوا 2.34% أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة ثانية مقارنة بمن تلقوا لقاح فايزر كاملًا.

وأشارت الدراسة إلى أن مدة المناعة التي يتم اكتسابها من الإصابة لا تزال غير مفهومة وربما تتأثر بالطفرات الأحدث للفيروس.

وعلى سبيل المثال أظهرت دراسات مختبرية أن عينات الدم المأخوذة من أُناس أصيبوا سابقا بالنسخة الأصلية التي ظهرت في ووهان لديها أجسام مضادة استجابتها ضعيفة للمتحورة بيتا التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

ومن بين سلبيات الدراسة أنها أجريت قبل ظهور المتحورة دلتا التي تشكل حاليًا النسخة السائدة في الولايات المتحدة.

أستراليا تسجل رقما قياسيا

وسجلت أستراليا اليوم السبت رقمًا قياسيًا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام مع استمرار انتشار سلالة دلتا الشديدة العدوى في أكثر الولايات سكانًا في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

ومع سريان عزل عام صارم ضُرب على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60% من سكان البلاد، سجلت أستراليا أيضًا خمس وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محليًا بكوفيد-19 في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.

وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.

ومع تسجيل ما يزيد قليلًا على 36 ألف إصابة و937 حالة وفاة تجنبت أستراليا ما شهدته الدول المتقدمة الأخرى من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ولكنها تشهد أدنى معدلات من التطعيم مع حصول 20% فقط ممن تزيد أعمارهم عن 16 عامًا على التطعيم بشكل كامل.

أطقم طبية في غرفة بأحد المشافي في ألمانيا-20 مايو(رويترز)

المتحورة دلتا

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، أن ما يقدر بنحو 97% من إصابات كورونا الجديدة في البلاد ناجمة عن المتحور دلتا.

وقال معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض المعدية إنه تم تسجيل 3 آلاف و448 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحصيلة الأخيرة تدل على أن عدد الحالات في اتجاه تصاعدي مرة أخرى، بعد أن سجلت السلطات الصحية أكثر من 3000 إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران.

وذكر المعهد أن الحالات الجديدة زادت بشكل خاص بين المراهقين والشباب.

وعلى الرغم من الزيادة السريعة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة، إلا أن حالات دخول المستشفى والوفيات ظلت منخفضة نسبيًا، مقارنة بالموجتين الأولى والثانية من الوباء في ألمانيا.

وحتى يوم الخميس، تم تطعيم ما يقرب من 45 مليون شخص في ألمانيا نحو 54.1% من السكان – بشكل كامل ضد الفيروس، بينما تلقى أكثر من 51.8 مليون شخص – 62.2% من السكان، جرعة واحدة على الأقل.

تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في الصين- 7 أغسطس (رويترز)

الصين تسجل 107إصابات جديدة

وفي الصين التي تعاني حاليا من موجة جديدة قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم السبت إن برّ الصين الرئيسي سجل 107 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 124 إصابة قبل يوم.

وأوضحت اللجنة في بيان أن 75 من الإصابات الجديدة محلية هبوطا من 80 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 32 هبوطا من 58 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93 ألف و605 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.