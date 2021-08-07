كانوا في رحلة.. مقتل ثلاثة أشخاص ضربتهم صاعقة جنوبي اليمن (صور)

قالت مصادر محلية وسكان إن صاعقة قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت ثلاثة آخرين -حالتهم خطرة- في بلدة جحاف بمحافظة الضالع في جنوب اليمن أمس الجمعة.

ونقلت (رويترز) عن تلك المصادر أن الصاعقة وقعت بمنطقة جبل ثماد خلال قيام مجموعة أمن الناس برحلة سياحية مشيرة إلى أن المصابين الثلاثة حالاتهم خطيرة.

#عااااااجل#الضالع_جحاف

صاعقه رعدية تؤدي الى وفاة ثلاثة من ابناء مديرية جحاف وجرح ثلاثه آخرين حالتهم خطرة

اسماء المتوفين

1- عبدالناصر حمود الموقبه

2- عبدالله الرعيني الموقبة

3- محمد حسن علي محمد النجودة

إنالله وإناإليه راجعون نسأل الله لهم الرحمة ونسأل الله ان يشفي الجرحى pic.twitter.com/unCKNH6KYh — marwan (@marwansoth) August 6, 2021

وتشهد معظم المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ في أبريل نيسان ويستمر حتى أغسطس/آب، أمطارا غزيرة وعواصف رعدية ورياحًا شديدة.

وتخلف الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية أضرارًا فادحة بالبنية التحتية والممتلكات خاصة في محافظات صنعاء والضالع وذمار وإب وشبوة وحضرموت والمهرة وأبين ولحج.

ولقي 21 فردًا، منهم أطفال ونساء وسبع فتيات من أسرة واحدة، حتفهم غرقًا في يوليو/تموز المنصرم بمحافظات شبوة والمهرة وأبين في جنوب البلاد وشرقها، إثر سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي في بحر العرب وخليج عدن.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

في منطقة جحاف الضالع -اليمن

صاعقه رعديه تودي بحياة ثلاثه من ابناء منطقة ثماد وأصيب خلالها ثلاثه اخرين وضعهم الصحي غير مستقر حسب انباء من جحاف

المتوفين

1- عبدالناصر حمود الموقبه

2- عبدالله الرعيني الموقبة

3- محمد حسن علي محمد نجودة . pic.twitter.com/9yN9fKfmsA — ابومهند الشاعري (@abomohanad7344) August 6, 2021

وتحذر مراكز الأرصاد الجوية من اضطراب الأحوال الجوية في عدد من المحافظات اليمنية بالجنوب والشمال.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك) للصحفيين مساء الأربعاء إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28 ألف شخص في اليمن، وفقًا للتقديرات الأولية، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية والمنازل والملاجئ في وقت يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول البلاد في موجة ثالثة.

خبر محزن وصاعق وصلنا من منطقتنا الضالع جحاف الموقبه بموت ثلاثه شباب وجرح ثلاثه بصاعقه اثنا هطول الأمطار في جبل ثماد وهم

الشهيد عبدالناصر حمود عبدالله حمود الموقبه

الشهيد عبدالله احمد الرعيني الموقبه

الشهيد محمد حسن علي النجوده

اللهم ارحم الشهداء واشفي الجرحا pic.twitter.com/G55N4UaCAt — walid mohammed (@waleed_m_m_h) August 6, 2021

وسجل اليمن أمس الجمعة أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد شهور من انحسار الإصابات.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، إنها سجلت 27 إصابة في محافظات حضرموت وتعز وعدن وشبوة ولحج ومأرب.