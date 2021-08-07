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كانوا في رحلة.. مقتل ثلاثة أشخاص ضربتهم صاعقة جنوبي اليمن (صور)

مقتل ثلاثة أشخاص ضربتهم صاعقة في جنوب اليمن(مواقع التواصل)
مقتل ثلاثة أشخاص ضربتهم صاعقة في جنوب اليمن(مواقع التواصل)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202110:57 AM (مكة المكرمة)

قالت مصادر محلية وسكان إن صاعقة قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت ثلاثة آخرين -حالتهم خطرة- في بلدة جحاف بمحافظة الضالع في جنوب اليمن أمس الجمعة.

ونقلت (رويترز) عن تلك المصادر أن الصاعقة وقعت بمنطقة جبل ثماد خلال قيام مجموعة أمن الناس برحلة سياحية مشيرة إلى أن المصابين الثلاثة حالاتهم خطيرة.

وتشهد معظم المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ في أبريل نيسان ويستمر حتى أغسطس/آب، أمطارا غزيرة وعواصف رعدية ورياحًا شديدة.

وتخلف الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية أضرارًا فادحة بالبنية التحتية والممتلكات خاصة في محافظات صنعاء والضالع وذمار وإب وشبوة وحضرموت والمهرة وأبين ولحج.

ولقي 21 فردًا، منهم أطفال ونساء وسبع فتيات من أسرة واحدة، حتفهم غرقًا في يوليو/تموز المنصرم بمحافظات شبوة والمهرة وأبين في جنوب البلاد وشرقها، إثر سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي في بحر العرب وخليج عدن.

وتحذر مراكز الأرصاد الجوية من اضطراب الأحوال الجوية في عدد من المحافظات اليمنية بالجنوب والشمال.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك) للصحفيين مساء الأربعاء إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28 ألف شخص في اليمن، وفقًا للتقديرات الأولية، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية والمنازل والملاجئ في وقت يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول البلاد في موجة ثالثة.

وسجل اليمن أمس الجمعة أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد شهور من انحسار الإصابات.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، إنها سجلت 27 إصابة في محافظات حضرموت وتعز وعدن وشبوة ولحج ومأرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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