بفارق ثوانٍ.. رجل ينقذ معاقا سقط بكرسيه المتحرك على مسار مترو أنفاق (فيديو)

يُظهر مقطع فيديو صادم رجلًا سقط من كرسيه المتحرك على مسار مترو أنفاق في نيويورك الأمريكية، وأنقذه أحد الأشخاص وسحبه إلى بر الأمان قبل ثوانٍ فقط من دخول القطار إلى المحطة.

والتقطت مقطع الفيديو كاتبة تدعى لورين مينين، يوم الأربعاء الماضي، ونُشره حساب (Subway Creatures) بمواقع التواصل الاجتماعي، ليحظى برواج واسع.

ويظهر الفيديو أحد المنقذين وهو يساعد الرجل المعاق بشكل محموم على العودة إلى الرصيف بينما كان القطار على وشك دخول المحطة الواقعة في يونيون سكوير بمانهاتن.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021