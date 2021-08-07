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بفارق ثوانٍ.. رجل ينقذ معاقا سقط بكرسيه المتحرك على مسار مترو أنفاق (فيديو)

7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202105:41 PM (مكة المكرمة)

يُظهر مقطع فيديو صادم رجلًا سقط من كرسيه المتحرك على مسار مترو أنفاق في نيويورك الأمريكية، وأنقذه أحد الأشخاص وسحبه إلى بر الأمان قبل ثوانٍ فقط من دخول القطار إلى المحطة.

والتقطت مقطع الفيديو كاتبة تدعى لورين مينين، يوم الأربعاء الماضي، ونُشره حساب (Subway Creatures) بمواقع التواصل الاجتماعي، ليحظى برواج واسع.

ويظهر الفيديو أحد المنقذين وهو يساعد الرجل المعاق بشكل محموم على العودة إلى الرصيف بينما كان القطار على وشك دخول المحطة الواقعة في يونيون سكوير بمانهاتن.

وبمساعدة بعض الركاب على منصة الانتظار، استطاع المنقذ سحب الرجل لأعلى في الوقت المناسب، ويُظهر الفيديو القطار وهو يقترب مباشرة بعد ذلك.

وتقول الشرطة المحلية إن الحادث وقع في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر. ونُقل الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى مستشفى بلفيو واعيًا ويقظًا، وحالته مستقرة.

وقالت الشرطة إنه لم يتم التعرف على هوية المنقذ الذي غادر المكان بعدما أوصل الرجل إلى بر الأمان قبل 10 ثوان فقط من دخول القطار للمحطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك بوست

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