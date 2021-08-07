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عمره 73 عاما.. مسن روسي يتحول لنجم بعد نشر مقطع وهو يتزلج باحترافية (فيديو)

الفيديو أظهر العجوز الروسي وهو يبرز مهارته باحترافية في التزلج على اللوح (مواقع التواصل)
الفيديو أظهر العجوز الروسي وهو يبرز مهارته باحترافية في التزلج على اللوح (مواقع التواصل)
6/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202112:24 AM (مكة المكرمة)

تحول مسن روسي (73 عامًا) إلى نجم على مواقع التواصل بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتزلج في مدينة سان بطرسبرغ على لوح تزلج.

وقال راكب الأمواج ماكس تيموخين -الذي نشر فيديو التزلج عبر تطبيق إنستغرام- إن إيغور يمارس رياضة التزلج منذ عام 1981.

وأضاف تيموخين لوسائل إعلام روسية أنه تصادف برؤية إيغور عندما كان في سيارته عند إحدى إشارات المرور.

وتابع “أوقفت السيارة وأخذت لوح التزلج وذهبت إليه”، مشيرا إلى أنه عرض على إيغور معداته الرياضية، لكن المتزلج المسن قال له “كل هذا هراء”، لأنه كان يمتلك لوح تزلج أفضل.

وأظهر الفيديو المسن الروسي وهو يبرز مهارته باحترافية في التزلج على اللوح.

وأعرب كثيرون ممن شاهدوا مقطع الفيديو عبر إنستغرام عن إعجابهم بالمتزلج المسن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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