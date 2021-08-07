صحيفة فرنسية: ميسي على وشك الانضمام إلى هذا النادي

قالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية إن مهاجم نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في طريقه للانضمام إلى (باريس سان جيرمان) بعدما اضطر برشلونة للتخلي عن هدافه التاريخي عقب فشله في تجديد عقده.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال مدرب باريس سان جيرمان (ماوريسيو بوكيتينو) إن ميسي كان خيارًا يخضع للتقييم في النادي الفرنسي.

بيدريرول : جماهير برشلونة بحاجة لرسالة من ميسي قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان pic.twitter.com/vyNbokf7FQ — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) August 6, 2021

وخطوة باريس سان جيرمان للتعاقد مع ميسي، الذي بات لاعبًا حرًا منذ الأول من يوليو/تموز الماضي، ستجعله ينضم لنيمار زميله السابق في برشلونة.

ورحل النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات عن برشلونة يوم الخميس رغم توصل الطرفين لاتفاق بشأن عقده الجديد مع ناديه الكتالوني، بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية تقف عائقًا أمام تجديد العقد.

وكان من المتوقع أن يوقع اللاعب البالغ عمره 34 عامًا عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع نادي برشلونة، يشمل تخفيضًا في راتبه بنسبة 50%.

وقال رئيس برشلونة، إن النادي أضطر للتخلي عن ميسي لأن راتبه المرتفع إلى جانب القواعد المالية الصارمة في الدوري الإسباني كانت من الممكن أن تعرض مستقبل النادي للخطر.

بيدريرول : ميسي إلى باريس سان جيرمان.. كيف سيتعاملون مع قانون اللعب النظيف ؟ وكيف يمكن لبرشلونة وريال مدريد منافسة هذه الأندية ؟ pic.twitter.com/y1V5VwKLhr — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) August 6, 2021

مغادرة برشلونة

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس آب 2020 وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك (جوسيب ماريا بارتوميو) لكن خليفته (خوان لابورتا) الذي كان شاهدا على قصة صعود اللاعب الأرجنتيني أقنعه بالبقاء.

وقضى ميسي مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، حيث انضم للنادي وعمره 13 عامًا وسجل 672 هدفا في 778 مباراة في كافة المسابقات منذ مباراته الأولى في عام 2003.

غريزمان : قلة من يعرفون ما الذي يعنيه أن تكون ميسي .. لقد كنت أكبر قدوة بالنسبة لي pic.twitter.com/xud6AzFeMq — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) August 6, 2021

وتعاقد سان جيرمان بالفعل مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك الحارس جيانلويجي دوناروما من ميلان وسيرجيو راموس من ريال مدريد وجورجينيو فينالدم من ليفربول وجميعهم صفقات مجانية. والظهير الأيمن أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

وسيبدأ الفريق الدوري الفرنسي على ملعب تروا الصاعد حديثا لدوري الأضواء غدا السبت.

وميسي كان قائدا لفريق برشلونة وصاحب أكبر حصيلة من الألقاب برصيد 10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوربا إضافة إلى ستة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.