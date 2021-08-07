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سوريا.. استهداف سيارة للدفاع المدني بصاروخ موجّه حراريًا شرق حلب (فيديو)

سيارة الدفاع المدني السوري قبل استهدافها وبعده (مواقع التواصل)
سيارة الدفاع المدني السوري قبل استهدافها وبعده (مواقع التواصل)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202110:45 PM (مكة المكرمة)

قال الدفاع المدني السوري إن إحدى السيارات التابعة له استُهدفت وبصورة مباشرة من خلال صاروخ موجّه حراريًا من قوات تابعة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس الماضي.

وغرّد الدفاع المدني السوري عبر تويتر عن استهداف السيارة التابعة له بصاروخ أطلِق من مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام السوري، وذلك في قرية حزوان شرق حلب.

وأسفر الهجوم الصاروخي على سيارة الدفاع المدني عن مقتل اثنين وإصابة آخريْن بينهما متطوع في الخوذ البيضاء.

وتابع “نحن نحاول إنقاذ المدنيين، لأول مرة نشعر بالعجز عندما كانت السيارة تحترق ولم نستطع فعل أي شيء، قلبي وروحي لمن احترقوا”.

ونقل الدفاع المدني عن سائق السيارة قوله “أنا محمود أبو كشة متطوع بالخوذ البيضاء، كل يوم أنا على موعد مع سيارة الإسعاف أتفقد نظافتها وجاهزيتها لإنقاذ وإسعاف أي إنسان، كانت هذه السيارة شريكتي في مواقف كثيرة، وكانت كفيلة بإنقاذ أرواح عدة، لكن البارحة -للأسف- كانت المرة الأخيرة التي أراها فيها وأطمئن عليها”.

وفي السياق، نشر الدفاع المدني مقطعًا مصوّرًا لسيارته المستهدفة أثناء إخماد الحريق بها وأرفق بالمقطع كلمات مؤثرة، جاء فيها “موت يلاحق السوريين في كل مكان من دون أن يترك لهم ملاذًا آمنًا، ويستهدف من ينقذهم ويحوله إلى ضحية، بينما يبقى قاتلهم من دون محاسبة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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