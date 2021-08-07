سوريا.. استهداف سيارة للدفاع المدني بصاروخ موجّه حراريًا شرق حلب (فيديو)

قال الدفاع المدني السوري إن إحدى السيارات التابعة له استُهدفت وبصورة مباشرة من خلال صاروخ موجّه حراريًا من قوات تابعة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس الماضي.

وغرّد الدفاع المدني السوري عبر تويتر عن استهداف السيارة التابعة له بصاروخ أطلِق من مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام السوري، وذلك في قرية حزوان شرق حلب.

وأسفر الهجوم الصاروخي على سيارة الدفاع المدني عن مقتل اثنين وإصابة آخريْن بينهما متطوع في الخوذ البيضاء.

وتابع “نحن نحاول إنقاذ المدنيين، لأول مرة نشعر بالعجز عندما كانت السيارة تحترق ولم نستطع فعل أي شيء، قلبي وروحي لمن احترقوا”.

بس بدي أعرف يلي ضرب الصاروخ على السيارة شو كان عم يفكر وقت ضربه، ليش بدو يحرم الناس من الإسعاف، معقول ما عنده أهل بيحتاجوا سيارة الإسعاف، بتمنى بس لو يقرأ كلماتي ويجاوبني".#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/g0c9cd5XNb — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 6, 2021

ونقل الدفاع المدني عن سائق السيارة قوله “أنا محمود أبو كشة متطوع بالخوذ البيضاء، كل يوم أنا على موعد مع سيارة الإسعاف أتفقد نظافتها وجاهزيتها لإنقاذ وإسعاف أي إنسان، كانت هذه السيارة شريكتي في مواقف كثيرة، وكانت كفيلة بإنقاذ أرواح عدة، لكن البارحة -للأسف- كانت المرة الأخيرة التي أراها فيها وأطمئن عليها”.

لأنها ماتت أي ماتت ويلي قتلها مجرم، مبارح تم استهداف السيارة بشكل مباشر، بصاروخ موجه طلع من مناطق تحت سيطرت قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، ونحنا عم نحاول ننقذ المدنيين، أول مرة بحس بالعجز وقت كانت السيارة عم تحترق وماعم أقدر ساوي أي شي.

قلبي وروحي يلي احترقوا. pic.twitter.com/ErzvAROHbB — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 6, 2021

وفي السياق، نشر الدفاع المدني مقطعًا مصوّرًا لسيارته المستهدفة أثناء إخماد الحريق بها وأرفق بالمقطع كلمات مؤثرة، جاء فيها “موت يلاحق السوريين في كل مكان من دون أن يترك لهم ملاذًا آمنًا، ويستهدف من ينقذهم ويحوله إلى ضحية، بينما يبقى قاتلهم من دون محاسبة”.

موت يلاحق السوريين في كل مكان دون أن يترك لهم ملاذاً آمناً، ويستهدف من ينقذهم ويحوله إلى ضحية، بينما يبقى قاتلهم دون محاسبة.#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/FBvJlSuJWW — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 6, 2021