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ناورته بعصا لـ 10 دقائق.. صيادون ينقذون امرأة من ذئب بري على شاطئ أمريكي (فيديو)

7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202101:40 PM (مكة المكرمة)

أنقذ صيادون امرأة من شاطئ بولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد أن أبقت ذئبًا عدوانيًا في الخليج بعصا لمدة 10 دقائق، وفقًا لوسائل إعلام المحلية.

وكانت مارسي ستيرليس على شاطئ ريس بوينت -أحد شواطئ خليج كيب كود في بروفينستاون- أواخر الشهر المنصرم، عندما رأت ذئب البراري قبل الظهر بقليل.

وقالت مارسي في تصريحات محلية “جلست لأرتدي حذائي الرياضي مرة أخرى، وحين نظرت إلى الأعلى كان هذا الذئب على بعد أربعة أو خمسة أقدام مني”.

وبعيدًا عن الشاطئ، سمع الكابتن ويليام كيلي والصياد أندرو ديكارتون، ستيرليس وهي تبكي وتصرخ “ساعدني. لن يتركني وشأني”، بينما كان الحيوان يحيط بها في اللقطات التي سجلتها كاميرا ديكارتون الذي استخدم المنظار لرؤية الحادث من بعيد عندما اقترب القارب من الشاطئ.

وحام الذئب البري حول مارسي في حلقة دائرية لمدة 10 دقائق دون الاستجابة لصراخها وعصاها المتأرجحة.

وعندما اقترب الصيادون من الشاطئ، استخدم كيلي مجدافًا لضرب جانب القارب لإحداث ضوضاء عالية وإخافة الذئب بعيدًا. كما صرخ إلى مارسي سألًا إن كان الذئب قد عضها.

وقال ديكارتون إن “الذئب كان خائفًا من صوت اصطدام مجداف بالقارب” قبل نقل مارسي إلى بر الأمان. وذكرت تقارير محلية إن الصيادين أعادوا مارسي إلى سيارتها بسلام.

ونشرت مارسي -من نيويورك- لاحقًا فيديو الواقعة عبر فيسبوك، قائلة “دعائم رئيسية لهؤلاء الرجال لسماع صراخي والرد. كان هذا الذئب قاسيًا، ولا أعرف ما كنت سأفعله من دونهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + موقع فوكس الأمريكي

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