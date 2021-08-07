البث الحي
الأخبار|مصر

نعي واسع.. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد أقل من 3 أشهر على رحيل زوجها سمير غانم

دلال عبدالعزيز تلحق بزوجها سمير غانم بفارق شهرين (مواقع التواصل)
دلال عبدالعزيز تلحق بزوجها سمير غانم بفارق شهرين (مواقع التواصل)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202103:14 PM (مكة المكرمة)

أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم السبت، وفاة الممثلة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض عن عمر بلغ 61 عامًا.

وتصدر اسم الفنانة الراحلة منصات التواصل المصرية عقب إعلان رضوان وفاة والدة زوجته، التي رحلت بعد مرور أقل من 3 أشهر على رحيل زوجها ورفيق عمرها الفنان سمير غانم.

 

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد توفيت بعد صراع مع المرض، حيث دخلت المستشفى أواخر شهر أبريل/نيسان 2021 إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتعاني لاحقًا من مضاعفات صحية ومشكلات في التنفس.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفقيدة وقالت في بيان اليوم “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

ورثاها كذلك المجلس القومي للمرأة في بيان، معربًا عن بالغ حزنه لفقدان مصر “رمز مهم من رموز الفن”. بينما تحولت منصات التواصل لساحة نعي وتأبين للممثلة الراحلة.

ولدت دلال عبد العزيز عام 1960 بمحافظة الشرقية شمالي مصر، ودخلت المجال الفني عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام، حتى جاءت بدايتها الفعلية عندما قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح.

شاركت الفنانة الراحلة في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وإيمي وكلاهما دخلا مجال التمثيل.

من أبرز أعمال الفنانة الراحلة السينمائية: يا رب ولد، وحادي بادي، وصراع الزوجات، وبئر الخيانة، والنوم في العسل، ومبروك وبلبل، وأسرار البنات، وآسف على الإزعاج، وكان آخرها فيلم (البدلة) أمام تامر حسني.

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها: مبروك جالك ولد، وأبواب المدينة، وعمرو بن العاص، وعالم عم أمين، وليالي الحلمية، ودموع صاحبة الجلالة، والسيرة الهلالية، وللعدالة وجوه كثيرة، وزمن عماد الدين، وعرفة البحر، بالإضافة إلى دورها المميز في مسلسلي (حديث الصباح والمساء) و(الناس في كفر عسكر).

وكان آخر مسلسلاتها على الشاشة الصغيرة (ملوك الجدعنة) الذي عُرض في الموسم الرمضاني من هذا العام. كما شاركت الراحلة زوجها سمير غانم في فوازير (فطوطة) الشهيرة في عامي 1982 و1983.

ورحل “ملك الكوميديا” سمير غانم في العشرين من مايو/أيار الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تاركًا رصيدًا ضخمًا من الأعمال المتنوعة بين السينما والدراما والمسرح وحتى الفوازير، إلى جانب رصيده الإنساني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية وأمريكا وبريطانيا تدعوان رعاياهما لمغادرة أفغانستان “فورا”

سيطرت طالبان على مناطق ريفية شاسعة في الأشهر الثلاثة الماضية (الأناضول)

رئيس أركان سابق: مرتزقة فاغنر تحولوا لوجود روسي رسمي في ليبيا وحفتر لا يستطيع إخراجهم (فيديو)

رئيس الأركان الليبي الأسبق اللواء يوسف المنقوش (الجزيرة مباشر)

نفذته قوة مسلحة.. مقتل 6 وإصابة 21 من قوات الأمن في كمين بشمال دارفور

أفراد من الحركات المسلحة في إحدى قرى دارفور (غيتي أرشيف)

ناورته بعصا لـ 10 دقائق.. صيادون ينقذون امرأة من ذئب بري على شاطئ أمريكي (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي.. كيف غيرت “ميساء أوزا” من سياسة الجيش؟

ميساء أوزا أول محجبة بسلاح الجو الأمريكي (يوتيوب)

مطالبات بالتحقيق في فيديو للجيش المصري يظهر “إعدامات خارج نطاق القضاء”

صورة مأخوذة من الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري المصري (الجيش المصري)

صحيفة فرنسية: ميسي على وشك الانضمام إلى هذا النادي

لاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي (رويترز)

10 جرحى في عملية طعن داخل قطار بطوكيو والمهاجم: أردت قتل النساء السعيدات (فيديو)

تعد جرائم العنف نادرة في اليابان (منصات التواصل)