نعي واسع.. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد أقل من 3 أشهر على رحيل زوجها سمير غانم

أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم السبت، وفاة الممثلة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض عن عمر بلغ 61 عامًا.

وتصدر اسم الفنانة الراحلة منصات التواصل المصرية عقب إعلان رضوان وفاة والدة زوجته، التي رحلت بعد مرور أقل من 3 أشهر على رحيل زوجها ورفيق عمرها الفنان سمير غانم.

أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة

انا لله وانا إليه راجعون

ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما pic.twitter.com/zqN4nbCa15 — Ramy Radwan (@RamyRadwan) August 7, 2021

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد توفيت بعد صراع مع المرض، حيث دخلت المستشفى أواخر شهر أبريل/نيسان 2021 إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتعاني لاحقًا من مضاعفات صحية ومشكلات في التنفس.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفقيدة وقالت في بيان اليوم “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

ورثاها كذلك المجلس القومي للمرأة في بيان، معربًا عن بالغ حزنه لفقدان مصر “رمز مهم من رموز الفن”. بينما تحولت منصات التواصل لساحة نعي وتأبين للممثلة الراحلة.

ولدت دلال عبد العزيز عام 1960 بمحافظة الشرقية شمالي مصر، ودخلت المجال الفني عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام، حتى جاءت بدايتها الفعلية عندما قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح.

شاركت الفنانة الراحلة في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وإيمي وكلاهما دخلا مجال التمثيل.

الفنانة القديرة دلال عبد العزيز تلتحق بحبيب عمرها سمير غانم بعد صراع مع المرض … لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم.. الله يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته..💔#كورونا pic.twitter.com/GCx3xm2IXo — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) August 7, 2021

من أبرز أعمال الفنانة الراحلة السينمائية: يا رب ولد، وحادي بادي، وصراع الزوجات، وبئر الخيانة، والنوم في العسل، ومبروك وبلبل، وأسرار البنات، وآسف على الإزعاج، وكان آخرها فيلم (البدلة) أمام تامر حسني.

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها: مبروك جالك ولد، وأبواب المدينة، وعمرو بن العاص، وعالم عم أمين، وليالي الحلمية، ودموع صاحبة الجلالة، والسيرة الهلالية، وللعدالة وجوه كثيرة، وزمن عماد الدين، وعرفة البحر، بالإضافة إلى دورها المميز في مسلسلي (حديث الصباح والمساء) و(الناس في كفر عسكر).

صدمه ماكنتش أتخيلها، البقاء لله فى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمها ويصبر كل أهلها يارب pic.twitter.com/b6Zk8uCEha — مازن موسى (@mazenmousa7) August 7, 2021

وكان آخر مسلسلاتها على الشاشة الصغيرة (ملوك الجدعنة) الذي عُرض في الموسم الرمضاني من هذا العام. كما شاركت الراحلة زوجها سمير غانم في فوازير (فطوطة) الشهيرة في عامي 1982 و1983.

ورحل “ملك الكوميديا” سمير غانم في العشرين من مايو/أيار الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تاركًا رصيدًا ضخمًا من الأعمال المتنوعة بين السينما والدراما والمسرح وحتى الفوازير، إلى جانب رصيده الإنساني.

#دلال_عبدالعزيز

الله يرحم دلال عبدالعزيز صاحبة الوجه اللطيف و الإبتسامه الجميله و يرحم زوجها #سمير_غانم و يصبر قلب بناتهم و احبابهم 💔🥺 pic.twitter.com/ABW18GTBfG — أحلام |💙| Ahlam (@AhlamAlghram) August 7, 2021

"وألتقى الأحبة".. رحيل الفنانة #دلال_عبدالعزيز بعد أقل من ثلاث أشهر على رحيل زوجها سمير غانم #ON pic.twitter.com/JOmYtEC6TU — ON (@ONTVEgy) August 7, 2021

#دلال_عبدالعزيز

فقد الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم ويعور القلب💔 الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال وجميع موتى المسلمين. pic.twitter.com/5Fe6iHG20U — Rawan|🇸🇦 (@r0r0r81) August 7, 2021

#دلال_عبدالعزيز في ذمة الله .. الله يرحمها ويغفر لها و يجعل مأواها الجنة .. نسأل الله لها العفو والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/q2kC1FVvwK — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) August 7, 2021