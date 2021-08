الولايات المتحدة تضيف 5 أسماء إلى قائمة الإرهاب العالمي.. من هم؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إضافة خمسة أشخاص إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب العالمي مما يقضى بالضرورة حجب أي ممتلكات أو مصالح لهم في الولايات المتحدة.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي -في بيان- إن من بين هؤلاء بن ماضي عمر القائد العسكري الكبير لفرع تنظيم الدولة في موزمبيق، مضيفًا أنه قاد مجموعة من المتطرفين لقتل العشرات في هجوم على فندق (أمارولا) ببلدة بالما، في مارس/آذار الماضي.

Today, @StateDept designated five leaders from ISIS-Mozambique, JNIM, and al-Shabaab, terrorist groups that have committed atrocities in Africa. The U.S. is committed to disrupting terrorist financing, limiting their ability to conduct attacks against civilians.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هذا الشخص مسؤول أيضا عن شن هجمات في مناطق أخرى في موزمبيق وتنزانيا.

وتابع “الباقون هم سيدانغ حيتا وسالم ولد الحسن، وهما من كبار قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي، وكذلك علي محمد راجي وعبد القادر محمد عبد القادر وهما من قادة جماعة الشباب بالصومال”.

ويتيح هذا التصنيف أيضا فرض عقوبات أمريكية محتملة على الأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تُجري تعاملات معينة مع هؤلاء الخمسة.

وفي السياق، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عبر تويتر “إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات اليوم ضد هؤلاء القادة في أفريقيا الذين يقوِّضون السلام والأمن في القارة”.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لإضعاف قدرة هذه “الجماعات الإرهابية ومكافحة سيطرتها ونفوذها”، وفق قوله.

The U.S. took action today against terrorist leaders in Africa who undermine peace and security on the continent. We will continue to work with our partners to degrade the capacity of these terrorist groups and combat their control and influence. https://t.co/ze50IRTLho

— Ned Price (@StateDeptSpox) August 7, 2021