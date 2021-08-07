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الولايات المتحدة تضيف 5 أسماء إلى قائمة الإرهاب العالمي.. من هم؟

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي (غيتي)
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي (غيتي)
7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202108:08 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إضافة خمسة أشخاص إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب العالمي مما يقضى بالضرورة حجب أي ممتلكات أو مصالح لهم في الولايات المتحدة.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي -في بيان- إن من بين هؤلاء بن ماضي عمر القائد العسكري الكبير لفرع تنظيم الدولة في موزمبيق، مضيفًا أنه قاد مجموعة من المتطرفين لقتل العشرات في هجوم على فندق (أمارولا) ببلدة بالما، في مارس/آذار الماضي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هذا الشخص مسؤول أيضا عن شن هجمات في مناطق أخرى في موزمبيق وتنزانيا.

وتابع “الباقون هم سيدانغ حيتا وسالم ولد الحسن، وهما من كبار قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي، وكذلك علي محمد راجي وعبد القادر محمد عبد القادر وهما من قادة جماعة الشباب بالصومال”.

ويتيح هذا التصنيف أيضا فرض عقوبات أمريكية محتملة على الأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تُجري تعاملات معينة مع هؤلاء الخمسة.

وفي السياق، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عبر تويتر “إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات اليوم ضد هؤلاء القادة في أفريقيا الذين يقوِّضون السلام والأمن في القارة”.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لإضعاف قدرة هذه “الجماعات الإرهابية ومكافحة سيطرتها ونفوذها”، وفق قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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