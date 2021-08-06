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هل هناك صلة بين اضطرابات الدورة الشهرية ولقاحات كورونا؟ وكالة أوربية تعلق

لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
6/8/2021-|آخر تحديث: 6/8/202109:25 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الجمعة، إنها لم تجد أي صلة حتى الآن بين لقاحات كوفيد-19 واضطرابات الدورة الشهرية ونصحت باعتبار ثلاثة أعراض جديدة آثارا جانبية محتملة بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون.

وقالت الوكالة إن لجنة السلامة التابعة لها درست حالات اضطرابات الدورة الشهرية بعد تلقي التطعيم، وأضافت أنها طلبت مزيدا من البيانات من شركات تصنيع اللقاحات لتقييم الأمر.

وأوصت الوكالة بإضافة أعراض انخفاض عدد الصفائح الدموية والدوار وطنين الأذن إلى المعلومات الموجودة على ملصق لقاح جونسون آند جونسون.

وأكدت الوكالة أن فوائد لقاح جونسون آند جونسون لا تزال أكبر من أي مخاطر، وأضافت أنها درست 1183 حالة أصيب بالدوار وأكثر من مئة حالة أصيبت بطنين الأذن لتصل إلى هذه النتيجة.

جونسون والحماية من الوفاة

في سياق متصل، قالت باحثة من جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن دراسة أجراها البلد الأفريقي أظهرت أن لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 يوفر الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90%.

وأضافت غليندا غراي التي شاركت في قيادة الدراسة “بوسعنا القول إن لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91% و96%”.

وتابعت “هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها وبوسعنا القول إن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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