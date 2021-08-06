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“ليونيل ميسي” الأعلى تداولا عالميا وسط تساؤلات حول وجهته القادمة (فيديو)

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (غيتي)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (غيتي)
6/8/2021-|آخر تحديث: 6/8/202112:30 PM (مكة المكرمة)

اشتعلت مواقع التواصل بعد إعلان نادي برشلونة رسميا مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ تساءل كثيرون عن وجهته القادمة بينما استرجع آخرون أهم لحظات ميسي خلال 17 عامًا قضاها مع النادي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، أمس الخميس، أن اللاعب الأسطوري سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

ووفقًا لمصادر إسبانية يفرض الدوري الإسباني حدًا أقصى للأجور للاعبين يبلغ 350 مليون يورو وهو ما مثل عقبة لا يمكن تجاوزها خاصة مع راتب ميسي الضخم.

وتصدر اسم (ليونيل ميسي) قائمة الوسوم الأعلى تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي في دول عربية وأجنبية عدة.

وتعليقًا على رحيله المفاجئ من النادي الكتالوني، كتب المحلل الكروي بقنوات (بي إن سبورتس) حاتم الطرابلسي “ميسي وبعد 17 سنة قضاها كلاعب في الفريق الأول لبرشلونة سيغادر ويترك وراءه سجلًا حافلًا بالألقاب والإنجازات، تخللته أزمات وسقطات كانت السبب الرئيسي في نشوب عديد من الحرائق في البيت الكتالوني. إنها قسوة كرة القدم!”.

وغرد الإعلامي موسى أحمد البلوشي “حان وقت لحظة لم يكن أحد مستعد لها، وسيكون العالم في انتظار مشهد آخر غير متخيل. ميسي صانع المجد الكتالوني بقميص فريق غير برشلونة. يا لها من لحظة قاسية ويا له من مشهد مثير وصعب على نفوس عشاق برشلونة”.

وقال الإعلامي أحمد بن يوسف السيد “من جانب العاطفة عاشق برشلونة حزين بسبب خلع ميسي لقميص النادي وهو أمر طبيعي، ولكن من جانب آخر هي مرحلة لا بد أن تنتهي يومًا ما. على لابورتا أن يصنع طريقًا جديدًا كما فعل في بداية الألفية الجديدة. (أكثر من مجرد نادي فعلًا) لكن ميسي لا يعوض وهو أكثر من مجرد لاعب”.

ودفعت مغادرة ميسي لبرشلونة الكثيرين لتوقع وجهته التالية وكتب الإعلامي أحمد الحوري “إنه خبر القرن الذي لن يتعداه أهمية مستقبلًا سوى توجه ميسي لريال مدريد. فهل يتحقق ذلك؟”.

وكتب مغرد “مغادرة ميسي تعني باريس. سوف يترك مبابي وعينه على ميسي. في كل الأحوال ريال مدريد يكسب من تلك الأخبار، ولكن هل سيحافظ برشلونة على محبيه؟ أتوقع نصف مشجعي برشلونة سيتجهون إلى النادي الذي سيتعاقد مع ميسي”.

وكتب مغرد آخر “كمتابع محايد أتمنى فقط ألا تكون فكرته الذهاب لأمريكا وأن نشاهده لسنوات أخرى في أوربا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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