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ركل القنابل وقفز الحواجز.. فنان من رام الله ينافس ألعاب طوكيو بـ “أولمبياد فلسطين” (فيديو)

الأولمبياد الفلسطينية اليومية (مواقع التواصل)
الأولمبياد الفلسطينية اليومية (مواقع التواصل)
6/8/2021-|آخر تحديث: 6/8/202112:28 PM (مكة المكرمة)

في الوقت الذي يتابع فيه العالم أولمبياد طوكيو اختار الرسام الفلسطيني نادر أسمر أن يلفت الأنظار إلى البطولات اليومية لأبناء شعبه فيما وصفه بـ”أولمبياد فلسطين اليومية”.

وتجسد الصور التي رسمها نادر مشاهد لبطولات فلسطينية خاصة مثل ركل قنابل الغاز التي تطلق قوات الاحتلال والقفز على الحواجز وتسلق الجدار العازل وربما مصارعة قوات الاحتلال أثناء الاعتقال.

وعن فكرة (أولمبياد فلسطين) قال الرسام نادر الأسمر -خلال لقاء على الجزيرة مباشر- إن الرسومات هي انعكاسات لأحداث يومية على أرض فلسطين، ففي جميع المواجهات يحدث -على سبيل المثال- ركل لقنابل الغاز وإعادتها للاحتلال.

وأضاف “الحواجز الموجودة بالقدس وبخاصة في منطقة باب العامود، كانت موجودة قبل الحرب على قطاع غزة واستطاع الشباب إزالتها، ولمّا رسمت الشاب الفلسطيني وهو يقفز فوقها فإن ذلك يحمل معنيين، القفز الحرفي أو تجاوزها وإزالتها وهو ما نجح فيه الشباب بالفعل”.

وتابع “هناك فلسطينيون يتسلقون جدار الفصل العنصري بشكل يومي من أجل العبور للجهة الأخرى لأن الجدار قسم الشعب الفلسطيني فأصبحت الكثير من العائلات نصفها في طرف والنصف الآخر في الطرف الثاني”.

وأردف “أما بالنسبة لإشعال الشعلة فقد اخترت أن يكون بجبل صبيح في نابلس لأن الشباب الذين يطلق عليهم (حراس الجبل) صاروا يشعلون المشاعل ويطلعون الجبل بشكل شبه يومي لحراسته من اعتداءات المستوطنين”.

واستطرد “الرسالة التي أريد إيصالها من خلال الرسومات هي أن الشعب الفلسطيني لديه مهمات وبطولات أخطر وأصعب يوميًا لمواجهة ممارسات الاحتلال ولا يحصلون في المقابل على الميداليات وإنما يعرضون حياتهم للخطر”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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