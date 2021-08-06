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انفجارات وصافرات إنذار تدوي بشمال إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة.. وحزب الله يتبنى (فيديو)

رشقة صواريخ باتجاه شمال الجولان (هيئة البث الإسرائيلي)
رشقة صواريخ باتجاه شمال الجولان (هيئة البث الإسرائيلي)
6/8/2021-|آخر تحديث: 6/8/202112:55 PM (مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان السوري، بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في شبعا المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن “صواريخ تستهدف موقعًا إسرائيليًا في مزارع شبعا المحتلة”، وأفادت مراسلة الجزيرة أن صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة بمرتفعات الجولان المحتلة والجليل الأعلى، بينما يقصف الجيش الإسرائيلي محيط تلال كفرشوبا اللبنانية الحدودية.

وتبنى حزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ (من عيار 122 ملم) باتجاه مزارع شبعا المحتلة ردًا على غارات إسرائيلية استهدفت لبنان، الأربعاء الماضي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية والتي ذكرت كذلك أن دخانًا يتصاعد من منطقة مزارع شبعا.

وقال حزب الله في بيان إنه “عند الساعة 11:15 دقيقة قبل ظهر الجمعة، قامت مجموعات في المقاومة الإسلامية بقصف أراض مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”.

وأضاف البيان أن القصف جاء ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن “10 صواريخ أطلقت من لبنان نحو إسرائيل اعترضت القبة الحديدية معظمها”، وأفادت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس يجريان مشاورات في هذه الساعة مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين آخرين.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني لبناني أن صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، وأفاد متحدث عسكري إسرائيلي أن صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية شمالي البلاد.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “تم تفعيل إنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان”، مضيفًا أن تفاصيل الحادث قيد البحث، دون مزيد من المعلومات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “وفقا للمعلومات الأولية فإنه تم إطلاق النيران من جنوبي لبنان”، وأضافت أن سكان في المنطقة سمعوا دوي انفجارات.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من شن غارات جوية ومدفعية على أهداف داخل لبنان، بعد سقوط قذيفة داخل إسرائيل.

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الخميس، أنها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات والقصف الإسرائيلي باعتباره “عدوانًا صريحًا” على السيادة اللبنانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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