شاهد: يرقة تتفتح على شكل زهرة وتبهر الأستراليين

نشرت امرأة من كوينزلاند في أستراليا مقطع فيديو يظهر حشرة غريبة الشكل تتحرك على أحد الأغصان وهي مغطاة بما يشبه الزهور البرية.

ونشرت “سينا كانكانبا” الفيديو على جروب علم الحشرات بأستراليا في فيسبوك، على شكل استفسار لتعرف ماهية هذا المخلوق الصغير.

وقالت سينا إنها شاهدت بعض الحشرات المماثلة على طول غولد كوست في الآونة الأخيرة، وتساءلت ببساطة “عن ماهية هذا الشيء”.

وجاءت التعليقات على تساؤلات سين، في معظمها -رغم الجدل الذي صاحبها- أن المخلوق لطيف بغض النظر عن طبيعته. ورأى آخرون أنه نوع من أنواع اليرقات المنتشرة في المنطقة.

ويهيمن الساحل على ولاية كوينزلاند الأسترالية، حيث تتركز معظم مناطق الجذب السياحي في الشريط الساحلي الضيق الذي يتميز بالمعالم الطبيعية الجميلة والغابات الممطرة المورقة.

ويوجد بالمنطقة الداخلية شريط جبلي ومجموعة من المرتفعات الكبيرة إلى جانب العديد من مناطق الأراضي الزراعية الخصبة المستوية التي تمتد باتجاه الغرب، ما يجعل منها بيئة متنوعة المعالم.