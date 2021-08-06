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ضحية تصفية الحسابات.. القضاء البريطاني يحسم أمر قتلة الطالبة اللبنانية آية هاشم (فيديو)

الشابة القتيلة آية هاشم الطالبة في كلية الحقوق (مواقع التواصل)
الشابة القتيلة آية هاشم الطالبة في كلية الحقوق (مواقع التواصل)
6/8/2021

أصدرت محكمة بريطانية أمس الخميس، أحكاما بالسجن لمدد مختلفة بحق 7 أشخاص بعد إدانتهم في جريمة قتل طالبة مسلمة عن طريق الخطأ في إطلاق نار من سيارة مسرعة.

وقُتلت الشابة المسلمة آية هاشم طالبة الحقوق البالغة من العمر (19 عاما) في 17 مايو/ أيار 2020 بمدينة بلاكبيرن في مقاطعة لانكشاير (شمال غرب). وكانت انتقلت مع عائلتها إلى بريطانيا من لبنان.

وعندما تم قتلها بالخطأ، كانت الشابة اللبنانية آية في طريقها إلى السوق لشراء الطعام لتحضير وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك العام الماضي.

وتعرضت آية لإطلاق النار، في 17 مايو 2020 وفارقت الحياة في المستشفى جراء إصابتها بالرصاص، إذ اخترقت رصاصة كتفها الأيسر وعبرت من خلال جسدها.

 

تصفية حسابات

وتعود خلفية جريمة القتل إلى وجود عداء بين اثنين من مالكي متاجر إطارات السيارات، ورتب أحدهما (فيروز سليمان-40 عامًا) لاغتيال منافسه (باتشاه خان) إلا أن الرصاصة الأولى أصابت نافذة المحل، والثانية أصابت الفتاة وقتلتها.

وبذلك وقعت آية ضحية تصفية الحسابات بين الطرفين بلا ذنب. وقضت محكمة بريستون كراون على فيروز سليمان بالسجن 34 عامًا كحد أدنى.

 

وحُكم على مطلق النار زامير رجا (33 عامًا) بالسجن 34 عامًا، وعلى سائق السيارة أنتوني إنيس (31 عامًا) بالسجن 33 عامًا على الأقل.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بحق المتعاونين (أياز حسين) بالسجن 32 سنة، والأخوة (أبو بكر وعثمان ساتيا) بالسجن لمدة 28 سنة، و(كاشف منظور 27 عامًا).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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