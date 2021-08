ضحية تصفية الحسابات.. القضاء البريطاني يحسم أمر قتلة الطالبة اللبنانية آية هاشم (فيديو)

أصدرت محكمة بريطانية أمس الخميس، أحكاما بالسجن لمدد مختلفة بحق 7 أشخاص بعد إدانتهم في جريمة قتل طالبة مسلمة عن طريق الخطأ في إطلاق نار من سيارة مسرعة.

وقُتلت الشابة المسلمة آية هاشم طالبة الحقوق البالغة من العمر (19 عاما) في 17 مايو/ أيار 2020 بمدينة بلاكبيرن في مقاطعة لانكشاير (شمال غرب). وكانت انتقلت مع عائلتها إلى بريطانيا من لبنان.

Police have released CCTV showing Aya Hachem walking past the Blackburn tyre firm moments before she was shot dead, and images of a gun being pointed out of a car seconds before the botched drive-by shooting. Aya is circled, then the gunman's arm is circled in this footage: pic.twitter.com/1n6NVs7Df1

وعندما تم قتلها بالخطأ، كانت الشابة اللبنانية آية في طريقها إلى السوق لشراء الطعام لتحضير وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك العام الماضي.

وتعرضت آية لإطلاق النار، في 17 مايو 2020 وفارقت الحياة في المستشفى جراء إصابتها بالرصاص، إذ اخترقت رصاصة كتفها الأيسر وعبرت من خلال جسدها.

The family of Aya Hachem pay tribute to her, after 7 people were today found guilty of her murder in Blackburn. The 19 y/o was mistakenly shot whilst shopping in May last year. #CapitalReports pic.twitter.com/YN3jtTGRkM

وتعود خلفية جريمة القتل إلى وجود عداء بين اثنين من مالكي متاجر إطارات السيارات، ورتب أحدهما (فيروز سليمان-40 عامًا) لاغتيال منافسه (باتشاه خان) إلا أن الرصاصة الأولى أصابت نافذة المحل، والثانية أصابت الفتاة وقتلتها.

وبذلك وقعت آية ضحية تصفية الحسابات بين الطرفين بلا ذنب. وقضت محكمة بريستون كراون على فيروز سليمان بالسجن 34 عامًا كحد أدنى.

وحُكم على مطلق النار زامير رجا (33 عامًا) بالسجن 34 عامًا، وعلى سائق السيارة أنتوني إنيس (31 عامًا) بالسجن 33 عامًا على الأقل.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بحق المتعاونين (أياز حسين) بالسجن 32 سنة، والأخوة (أبو بكر وعثمان ساتيا) بالسجن لمدة 28 سنة، و(كاشف منظور 27 عامًا).

Seven men have been found guilty of the murder of Aya Hachem, who was shot dead in Blackburn while out shopping in broad daylight in May last year.

The law student was walking along the street and was hit by a bullet fired from a moving car meant for a someone else. pic.twitter.com/qRP4DkXZF2

— BBC Asian Network (@bbcasiannetwork) August 3, 2021