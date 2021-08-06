رئيس نادي برشلونة يوضح بالتفاصيل أسباب رحيل ميسي (فيديو)

قال رئيس نادي برشلونة الإسباني برشلونة (خوان لابورتا) إنه لا يريد أن يعطي أملًا كاذبًا لجماهير النادي حول بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي به.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الفريق الكتالوني لم يستطع تجديد عقد ميسي، بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال إنه تم في البداية تم الاتفاق مع النجم ميسي على اللعب لموسمين، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع مرونة أكبر من الاتحاد الإسباني حول الأمر، لكن ذلك لم يحدث.

وأوضح أنه تم الاتفاق مبدئيًا على عقد لمدة 5 سنوات تمت الموافقة عليه من قبل ميسي مع إمكانية التمديد لمدة عامين آخرين في وظيفة إدارية ثانية في برشلونة، وقبل بهذه الخطة وعلى الأقل البقاء لموسمين.

وأكد رئيس نادي برشلونة أن ذلك العرض لم ينجح بعد عرضه على اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الإسباني، ما أوصل إلى هذا الوضع في إشارة إلى عدم تجديد عقد النجم الأرجنتيني مع النادي.

شكراً على حمل قميصنا بكل فخر واعتزاز 💙❤️ pic.twitter.com/7axJxcuZL1 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 6, 2021

وقال رئيس النادي إن “ميسي يستحق الأفضل، ينتابني حزن كبير، لكننا فعلنا أفضل ما يمكن من أجل نادي برشلونة”.

وأكد قائلًا “ميسي له منا كل التكريم وبشكل يومي تقديرًا له على كل ما قدمه لنادي برشلونة، حاليًا الظروف الصحية والاقتصادية معقدة، لكني آمل أن نقيم له يومًا ما التكريم الذي يستحقه”.

🎙️لابورتا: "ميسي له منا كل التكريم وبشكل يومي تقديراً له على كل ما قدمه لنادي برشلونة. حالياً الظروف الصحية والاقتصادية معقدة، لكني آمل أن نقيم له يوماً ما التكريم الذي يستحقه" pic.twitter.com/OmejwXpHkv — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 6, 2021

ميسي يغادر برشلونة

وكان نادي برشلونة أعلن أمس الخميس، أن لاعب كرة القدم الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وقال برشلونة في بيان “رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية (قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم)”.

🎙 @JoanLaportaFCB: "ميسي يستحق الأفضل. ينتابني حزن كبير، لكننا فعلنا أفضل ما يمكن من أجل نادي برشلونة" pic.twitter.com/azPqHWzTvQ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 6, 2021

جاء هذا الإعلان رغم تصريح رئيس برشلونة خوان لابورتا قبل يومين، والذي قال فيه إن مفاوضات تجديد عقد ميسي تتقدم بشكل جيد.

وانتهى عقد ميسي، نهاية يونيو/حزيران الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا الآن، لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة عرض عليه التجديد لخمس سنوات مع خفض راتبه.