لتلك الأسباب.. عشرات النواب الأمريكيين يطالبون بايدن بإغلاق سجن غوانتانامو “فورا”

دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا فورا.

النواب الديمقراطيون في الكونغرس دعوا بايدن، أمس الخميس، إلى إغلاق المعتقل وإنهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحتجزين فيه في إطار “الحرب على الإرهاب” إما بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية.

وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول التي أدت إلى فتح السجن، أرسل 75 عضوًا رسالة تصف استمرار العمل بالسجن بأنها “بقعة تلطخ سمعة البلاد وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون”.

وكتب الأعضاء في الرسالة “نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه وضمان أن يلقى المحتجزون معاملة إنسانية مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بغوانتانامو”.

وجاء في الرسالة “سجن غوانتانامو احتجز نحو 800 سجين على مدار تاريخه لكنه حاليًا لا يضم سوى 39 رجلًا، العديد منهم أصبحوا مسنين وعاجزين بشكل متزايد”.

وأوضح النواب في رسالتهم “وفقًا للتقارير يكلف تشغيل السجن أكثر من 500 مليون دولار سنويًا، بكلفة سنوية صادمة لكل سجين تبلغ 13 مليون دولار في العام”.

وأصبح المعتقل رمزًا للتجاوزات في “الحرب على الإرهاب” التي شنتها واشنطن بعد هجمات سبتمبر 2001، وكان عدد المحتجزين في السجن الذي افتتح في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش قد بلغ في ذروته نحو 800 سجين.

وخفض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العدد لكن جهوده لإغلاق السجن أخفقت بسبب المعارضة في الكونغرس من جانب بعض أنصاره الديمقراطيين والأعضاء الجمهوريين.

وأعلنت إدارة بايدن، في 19 يوليو/تموز الماضي، أنها قامت بترحيل أول سجين، وخفض هذا الترحيل عدد المحتجزين بالسجن إلى 39 معظمهم ما زالوا معتقلين لنحو عقدين دون محاكمة أو حتى توجيه اتهامات.

“This is about more than just the 40 people still held at Guantánamo – it is also about the crimes under international law committed over the past 19 years and the continuing lack of accountability for them.” – @deviatar https://t.co/jK7sxAbgtp

— Amnesty International USA (@amnestyusa) August 2, 2021