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الأخبار|اليمن

صدمة في الوسط الأكاديمي.. اغتيال أستاذ بكلية الهندسة في صنعاء برصاص مجهولين

الأكاديمي اليمني محمد علي نعيم (مواقع التواصل)
الأكاديمي اليمني محمد علي نعيم (مواقع التواصل)
5/8/2021

اغتالت مجموعة مسلحة أستاذا جامعيا الليلة الماضية، وسط العاصمة اليمنية صنعاء بإطلاق النار عليه بشكل مباشر في مكان عام.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن مسلحين مجهولين اغتالوا (محمد علي نعيم) الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء فجر اليوم شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

واعترض المسلحون في وقت متأخر الأربعاء الدكتور نعيم الذي يرأس المركز الاستشاري الهندسي أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه في شارع تونس بالعاصمة صنعاء وأردوه قتيلًا.

وشكل اغتيال الأستاذ الجامعي اليمني، صدمة في أوساط زملائه وطلابه، وتداولت منصات التواصل الاجتماعي اليمنية صورًا للأستاذ الجامعي وكلمات الرثاء.

وأشاد المغردون بمكانة الأستاذ العلمية كأحد أبرز أساتذة الكلية والعلاقات الطيبة التي تربطه بمحيطه وطلابه.

وأفاد مصدر أمني بصنعاء لوكالة الصحافة اليمنية، أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في جريمة اغتيال الدكتور محمد علي نعيم، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

الأوضاع في اليمن

كان البنك الدولي قد حذر يوم الثلاثاء من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من ست سنوات خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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