كيف ساهمت مسيرات بيرقدار في اكتشاف ومكافحة حرائق الغابات في تركيا؟ (فيديو)

حلقت طائرات بيرقدار (تي بي 2) التركية المسيرة، 1835 ساعة خلال عملية دعم جهود إطفاء حرائق الغابات في مناطق عدة بالبلاد، حسبما أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير، في تغريدة اليوم الخميس، مشيرا أن المسيرات تقدم مساهمة فعالة في مكافحة الحرائق.

وأضاف أن المسيرات التركية التي تستخدمها المديرية العامة للغابات نفذت بين 1 يونيو/ حزيران الماضي و4 أغسطس/ آب الجاري، 1413 ساعة تحليق، واكتشفت 103 حرائق.

وأشار أن المسيرات المذكورة التي تستخدمها المديرية العامة للأمن والقوات المسلحة حلقت 422 ساعة خلال الفترة من 29 يوليو/ تموز وحتى 4 أغسطس/ آب.

1⃣ @OGMgovtr'nin kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti.@EmniyetGM ve @TSKGnkur'a ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. ➡️@Baykar_Savunma pic.twitter.com/qxkvVzn4jZ — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 5, 2021

إخماد حريق بمحطة كهرباء

في سياق متصل، قالت السلطات التركية، اليوم الخميس، إنها تمكنت من إخماد حريق كان يهدد محطة كهرباء تعمل بالفحم في جنوب غرب البلاد الذي اجتاحته الحرائق، وذلك بعد أن أجلت سفينة العمال والسكان عندما اندلع الحريق في أرض المحطة.

وواصل أفراد الإطفاء مكافحة الحرائق التي وصفها أردوغان بأنها الأسوأ في تاريخ تركيا، والتي دمرت عشرات الآلاف من الأفدنة من الغابات وأجبرت الآلاف من الأتراك والسياح على الفرار.

طائرات #بيرقدار TB2 التركية المُسيرة تحلّق أكثر من 1800 ساعة وتكتشف أكثر من 100 حريق في بدايته، ما ساعد على إخماد الحرائق قبل توسّعها pic.twitter.com/SYjzRKiJQm — TRT عربي (@TRTArabi) August 5, 2021

وقالت بلدية مدينة موغلا الساحلية في غرب البلاد في بيان “تم إخماد الحريق في محطة الكهرباء الحرارية. لم تقع أي انفجارات في المحطة ولم تنتشر أي مواد كيماوية”.

وذكر فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في وقت سابق أن الحريق لم يضر الوحدات الرئيسية بمحطة كيمركوي.

واندلع أكثر من 150 حريقا على مدى الأيام التسعة الماضية في أنحاء جنوب غرب تركيا، وأججها ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية الجافة التي تسببت أيضا في انتشار حرائق الغابات في دول أخرى على البحر المتوسط منها اليونان.





