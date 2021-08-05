تجاوزت الـ 50 ولديها 15 حفيدا.. فلسطينية تحصل على الثانوية العامة بتفوق (فيديو)

نجحت الفلسطينية مها الحصيني في الحصول على شهادة الثانوية العامة بتفوق بنسبة فاقت 91%، وذلك رغم انقطاعها عن الدراسة تماما لمدة 35 عامًا وتجاوزها الخمسين من عمرها.

وعن تجربتها قالت السيدة مها -للجزيرة مباشر- إنها كانت تتمنى تكملة دراستها دائما ولكن الظروف ظلت عائقًا أمامها طيلة كل هذه السنوات، إذ تزوجت بعمر الخامسة عشرة فور حصولها الشهادة الإعدادية ثم رزقت بخمسة من الأبناء وانشغلت بتربيتهم وتعليمهم.

وأضافت “ظلت العزيمة في داخلي لسنوات ولكنني كنت أخشى من الفشل ولم أكن أعرف هل سأنجح في التوفيق بين البيت والدراسة أم لا، والحمد لله جاءت الدراسة في وقتها ولم تكن صعبة كما كنت أتخيل”.

وتابعت “اجتهدت كثيرًا في فترة الامتحانات وما قبلها وكنت كثيرًا ما أنام ساعتين فقط، وكانت فترة صعبة جدًا أيام الحرب لأن العائلة كلها كانت عندي وكان الخوف يخيم علينا، وكثرت فترات انقطاع الكهرباء، ولكن بفضل الله كنت أختلس بعض الساعات في الصباح أو الليل للمذاكرة، وكنت أراجع الكتاب مرة واثنين وثلاثة في آخر شهر إلى أن حفظت المناهج”.

وأردفت “ما ساعدني على الاجتهاد كان مساندة عائلتي وزوجي بالإضافة لحفظي لقدر كبير من القرآن”.

من جانبه، عبّر زوجها أمين الحصيني (57 عامًا) عن فرحته بنجاح زوجته وتفوقها، مشيرًا إلى أنها استطاعت أن تقهر المستحيل وأن تقدم نموذجًا قويًا في التحدي والتعلم رغم كل الصعوبات التي واجهتها من مسؤوليات عائلية وانقطاع التيار الكهربائي.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2021 يوم الثلاثاء الماضي، وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (82924) مشتركًا وكان عدد الناجحين منهم (59128) بنسبة بلغت 71.37%.