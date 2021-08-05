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السودان.. حكم بإعدام 6 من قوات الدعم السريع في قضية “مجزرة طلاب الأبيض”

أفراد من قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم (غيتي)
أفراد من قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم (غيتي)
5/8/2021

قضت محكمة سودانية خاصة بقضية مقتل طلاب في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان والمعروفة إعلاميا بـ “مجزرة طلاب الأبيِّض”، والتي وقعت أحداثها في يوليو/تموز 2019.

وأدانت المحكمة 6 متهمين بالإعدام، وبرأت اثنين وأحالت آخر لمحكمة الطفل بالأبيض لصغر سنه.

وعُقدت جلسة النطق بالحكم، في قاعة مجلس تشريعي ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيِّض، بحضور النائب العام.

واتهم المحتجون قوات الدعم السريع -شبه العسكرية- بقتل الطلاب الخمسة وإصابة أكثر من 60 آخرين في اعتداء دامٍ.

وفي يوليو/تموز 2020، بدأت بالأبيض جلسات محاكمة المتهمين، وبدأ القاضي المكلف بأعمال المحكمة أحمد حسن رحمة، الجلسة الإجرائية وسط حضور لافت لعائلات الشهداء ولجان المقاومة في المدينة.

وتم تحديد الجلسة التي تليها للاستماع إلى الحق العام الذي قدمه النائب العام السابق تاج السر علي الحبر، والحق الخاص بواسطة هيئة الاتهام.

وعقدت المحكمة التي أرجأت لعام كامل 23 جلسة كانت منها 12 جلسة للاتهام و11 جلسة للدفاع، واستمعت إلى التفاصيل الكاملة للأحداث التي وقعت، وكانت برئاسة قاضي محكمة الاستئناف أحمد حسن الرحمة.

ووقعت أحداث مجزرة الأبيض في يوليو 2019 عندما قُتل 5 متظاهرين، بينهم 4 طلاب، خلال احتجاجات رافضة لنتائج لجنة تحقيق برئاسة النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، بشأن فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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