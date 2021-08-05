أستاذ بجامعة الأزهر مؤيدا قرار السيسي: الخبز الزائد يصنع منه مشروب محرم بالأرياف (فيديو)

أيّد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر الخبز المدعم قائلًا إن الخبز الزائد عن الاحتياج يُصنع منه مشروبًا محرمًا في قرى الريف والمناطق الشعبية.

ووصف أحمد كريمة خلال لقاء على إحدى الفضائيات المصرية قرار السيسي بأنه موضوعي وصائب، مؤكدًا أن سعر الخبز الحالي لا مثيل له في العالم.

وحينما سًئل عن الرأي الفقهي في هذه المسألة، أجاب بأن “تصرفات الحاكم منوط بالمصلحة، وحيثما كانت المصلحة كان شرع الله، والرئيس عنده مؤسساته الرصدية والرقابية وغيرها وآن الأوان لتصحيح مسار إهدار أموال الشعب في دعم لا يصل إلى الغرض الموضوع من أجله”.

وأضاف “هناك عربات تطوف ببيوت المناطق الريفية والشعبية وغيرها وتجمع الخبز الزائد الذي أصابه العفن وتشتريه ليصنع منه مشروبًا محرمًا يعرف بمشروب (البوظة) الذي يوضع في جرار من الفخار ويقدم للطبقات الكادحة وهو مشروب محرم”.

وتابع “آن الأوان أن يأكل المواطن رغيفًا صحيًا ولا يستنزف موارد الدولة”.

وأثارت تصريحات الأستاذ الأزهري جدلًا على منصات التواصل في مصر.

اللى هنا م الريف يقولنا كلام #احمد_كريمه كلام صحيح ولا هرى يعنى فعلا انتو بتخمروا العيش وتحولوه لخمره ولا ده كلام عبثى ارضاءا للسلطه ، ولو كده بتعاقب اهل الحضر ليه

احنا لا بنخمره ولا طايقينةريحته وبناكله مضطرين

زود بس تمن الرغيف فى فرق التموين و هيتوفر نص الحصه #الا_رغيف_العيش — كده كده الحياه ماشيه (@nahed_elbahr) August 5, 2021

وكان الرئيس المصري قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، ما تسبب في موجة سخط بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 0.05 جنيه مصري (0.3 سنت) ويخصص لـ60 مليون شخص 5 أرغفة يوميا في إطار برنامج الدعم الكبير.

ولم يذكر السيسي حجم الزيادة في السعر، لكن التغييرات في دعم الغذاء مسألة شديدة الحساسية في بلد أدى فيه قرار خفض دعم الخبز إلى مظاهرات دامية في جميع أنحاء مصر عام 1977.