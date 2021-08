ثمنها 5800 دولار.. الحكومة الأمريكية تبحث عن زجاجة “ويسكي” أهدتها اليابان لبومبيو

أظهرت وثيقة أمريكية كُشف النقاب عنها يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية تبحث عن زجاجة خمر (ويسكي) ثمنها 5800 دولار أهدتها الحكومة اليابانية لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وذكر إشعار لمكتب رئيس المراسم بوزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز ويشمل الهدايا المقدمة لموظفين اتحاديين أمريكيين من حكومات أجنبية في 2019 أن حكومة اليابان أهدت بومبيو الويسكي في 24 يونيو/حزيران 2019.

وفي الإشعار المقرر نشره في السجل الاتحادي اليوم الخميس، أُدرجت الهدية على أن “مصيرها غير معروف” وجاء في هامش أن “الوزارة تتحرى الأمر وفتحت تحقيقًا فيه”.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن مسؤولين يابانيين سلموا الزجاجة الى وزارة الخارجية الأمريكية في 24 يونيو/حزيران عام 2019، مشيرة إلى أن بومبيو كان حينها في زيارة الى السعودية ولم يتضح إن كان قد تسلم الهدية بنفسه لاحقًا.

