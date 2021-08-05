ثمنها 5800 دولار.. الحكومة الأمريكية تبحث عن زجاجة “ويسكي” أهدتها اليابان لبومبيو

أظهرت وثيقة أمريكية كُشف النقاب عنها يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية تبحث عن زجاجة خمر (ويسكي) ثمنها 5800 دولار أهدتها الحكومة اليابانية لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وذكر إشعار لمكتب رئيس المراسم بوزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز ويشمل الهدايا المقدمة لموظفين اتحاديين أمريكيين من حكومات أجنبية في 2019 أن حكومة اليابان أهدت بومبيو الويسكي في 24 يونيو/حزيران 2019.

وفي الإشعار المقرر نشره في السجل الاتحادي اليوم الخميس، أُدرجت الهدية على أن “مصيرها غير معروف” وجاء في هامش أن “الوزارة تتحرى الأمر وفتحت تحقيقًا فيه”.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن مسؤولين يابانيين سلموا الزجاجة الى وزارة الخارجية الأمريكية في 24 يونيو/حزيران عام 2019، مشيرة إلى أن بومبيو كان حينها في زيارة الى السعودية ولم يتضح إن كان قد تسلم الهدية بنفسه لاحقًا.

The State Department is investigating the whereabouts of a $5,800 bottle of whiskey the Japanese government gave to Secretary of State Mike Pompeo in 2019, though it's unclear whether Pompeo ever received the gift. https://t.co/sP3841IbRb — The New York Times (@nytimes) August 4, 2021

وكانت (نيويورك تايمز) أول من أورد نبأ التحقيق، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين مسموح لهم بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولارًا، وإلا فإن عليهم شراء التي تزيد قيمتها عن ذلك إذا أرادوا الاحتفاظ بها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الحكومة لم تتسلم أي مال مقابل زجاجة الويسكي المفقودة، وأوضحت أنه من غير الاعتيادي أن تكشف وزارة الخارجية بشكل علني عن فقدان هدية ما.

“لا يتذكر.. لا يعلم”

وطُلب من محامي بومبيو (وليام بيرك) التعليق فقال “السيد بومبيو لا يتذكر حصوله على زجاجة الويسكي وليس لديه أي علم بما حدث لها، وهو لا يعلم أيضًا بأي تحقيق في مكان وجود زجاجة الويسكي هذه”.

وقال محامي بومبيو إن وزير الخارجية السابق الذي تولى أيضًا رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) لا يعلم شيئًا عن مصير زجاجة الويسكي المفقودة.

مايك بومبيو (يمين) مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب(غيتي)

انتهاك القواعد الأخلاقية

وواجه بومبيو الذي عمل في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أبريل/نيسان، اتهامًا في تقرير هيئة رقابة حكومية بانتهاك القواعد الأخلاقية الاتحادية التي تحكم استخدام الموارد الممولة من دافعي الضرائب عندما طلب هو وزوجته من موظفين بالخارجية تنفيذ مهام شخصية أكثر من 100 مرة.

ونفى بومبيو ذلك التقرير، وقال إن دوافعه سياسية وبه الكثير من المغالطات.

وعمل بومبيو حتى 20 يناير كانون الثاني، عندما ترك الرئيس الجمهوري دونالد الجمهوري ترمب منصبه بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

ويُنظر إلى بومبيو على أنه من بين عدد من الجمهوريين الذين لديهم طموحات رئاسية في انتخابات 2024، وإن كان لم يؤكد ذلك.