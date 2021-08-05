الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 191 ويغلق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين (فيديو)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية العراقيب داخل الخط الأخضر للمرة الـ191، كما أغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل، بينما نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية بالمسجد الأقصى.

وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرية العراقيب (مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب) للمرة الـ191 على التوالي.

والعراقيب قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب داخل الخط الأخضر، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بها.

شاهد | قوات الاحتلال تقتحم قرية العراقيب بـ #النقب للقيام بعمليات هدم في القرية. pic.twitter.com/czEI29p8az — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) August 5, 2021

وعملت سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم عبر عمليات هدم واسعة للبيوت.

وتعرضت القرية للهدم بالكامل للمرة الأولى، في27 يوليو/تموز 2010، حيث شُرد المئات من سكانها بدعوى البناء دون ترخيص.

والخط الأخضر مصطلح يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

إغلاق الحرم الإبراهيمي

يأتي ذلك بينما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصلين المسلمين والوافدين بحجة الأعياد اليهودية.

واعتبرت مديرية أوقاف الخليل أن إغلاق الاحتلال للحرم الابراهيمي اعتداءً صارخًا على قدسية الحرم واستفزازًا لمشاعر المسلمين، ويأتي في إطار تهويده والسعي للسيطرة عليه بالكامل.

وكانت سلطة الاحتلال قد شكلت بعد 5 أشهر على مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994، لجنة تحقيق برئاسة القاضي يهودا شنغار والتي أوصت بتقسيم المسجد الإبراهيمي بين المسلمين والمستوطنين اليهود، على أن يفتح كاملا 10 أيام في العام لكل جانب.

وبموجب ذلك استولى المستوطنون اليهود على 54% من مساحة المسجد، وما تبقى منه لا يُسمح للمصلين أو الزائرين إليه بحرية الحركة والعبادة، بل يُمنع الآن رفع الأذان في الحرم ما بين 500 و600 مرة في العام الواحد، ويغلق الحرم كاملا في الأعياد اليهودية أمام المسلمين، ويسمح للمستوطنين بإقامة الحفلات والمناسبات.

مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/Qi2hR0xv72 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 5, 2021

اقتحامات للأقصى

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس بحماية قوات الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 145 مستوطنًا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

ومنذ عام 2003، يقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بشكل شبه يومي بحماية ومرافقة شرطة الاحتلال، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.