مقتل ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار أمام مبنى البنتاغون (فيديو)

قُتل شرطي أمريكي في هجوم مساء الثلاثاء، على بعد أمتار قليلة من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) التي وُضعت لفترة وجيزة في حال تأهب قصوى، بحسب ما أعلنت شرطة المبنى.

وصدرت الأوامر لموظفي وزارة الدفاع عبر مكبرات الصوت بالبقاء داخل المبنى حوالي الساعة 10.40 (14.40 بتوقيت غرينتش) بعد سماع أعيرة نارية عدة في محطة للحافلات بالقرب من المبنى الشهير في فرجينيا.

وتم رفع حال التأهب بعد نحو ساعتين، لكن مخارج محطتي المترو والحافلات، وكلتاهما على بعد أمتار قليلة من أحد مداخل البنتاغون، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

I’m incredibly saddened to learn about the passing of a Pentagon police officer, who was killed earlier this morning in a senseless act of violence outside the Pentagon. My heart goes out to the officer’s family and friends, as well as the entire Pentagon Police force.

