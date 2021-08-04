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مقتل ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار أمام مبنى البنتاغون (فيديو)

4/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202110:35 AM (مكة المكرمة)

قُتل شرطي أمريكي في هجوم مساء الثلاثاء، على بعد أمتار قليلة من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) التي وُضعت لفترة وجيزة في حال تأهب قصوى، بحسب ما أعلنت شرطة المبنى.

وصدرت الأوامر لموظفي وزارة الدفاع عبر مكبرات الصوت بالبقاء داخل المبنى حوالي الساعة 10.40 (14.40 بتوقيت غرينتش) بعد سماع أعيرة نارية عدة في محطة للحافلات بالقرب من المبنى الشهير في فرجينيا.

وتم رفع حال التأهب بعد نحو ساعتين، لكن مخارج محطتي المترو والحافلات، وكلتاهما على بعد أمتار قليلة من أحد مداخل البنتاغون، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

وقالت الوحدة المدنية المسؤولة عن أمن البنتاغون في بيان، إن “قوة حماية البنتاغون تعرب عن أسفها للخسارة المأسوية لرجل من شرطة البنتاغون قُتِل في الحادث الذي وقع في محطة الحافلات”.

وأشار مسؤول في وزارة الدفاع طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الشرطي قُتل متأثرًا بطعنات، بينما أصيب مهاجمه بالرصاص وقُتِل.

وبقي البنتاغون متحفظًا فيما يتعلق بملابسات الواقعة ورفض على مدى ساعات تأكيد وفاة رجل الشرطة، في حين كان كثير من المسؤولين في فرجينيا يُقدمون تعازيهم عبر تويتر.

وكتب السيناتور الديمقراطي من فيرجينيا مارك وارنر على تويتر “أشعر بحزن شديد لموت شرطي في البنتاغون قُتِل هذا الصباح في عمل عنيف مجنون”.

وبثت قنوات تلفزيونية محلية بعد الظهر لقطات لعشرات من رجال الشرطة متجمعين أمام مستشفى في واشنطن حيث تم نقل الشرطي لإجراء مراسم لتكريمه.

وأمر وزير الدفاع لويد أوستن الذي لم يكن في المبنى وقت الحادث، بتنكيس الأعلام في البنتاغون تكريمًا للشرطي.

وقال أوستن في بيان إن “هذا الشرطي مات أثناء أداء واجبه، حيث كان يحمي عشرات آلاف الأشخاص الذين يعملون في البنتاغون يوميًا أو يزورونه” وأوضح أنه مات “بعد جروح أصيب بها”.

وكان أوستن ورئيس الأركان الجنرال مارك ميلي موجودين في البيت الأبيض لعقد اجتماع أسبوعي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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