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مستويات قياسية من الوفيات بجرعات المخدرات الزائدة في بريطانيا

رجل يحقن نفسه بالهيروين في واشنطن (رويترز ـ أرشيف)
رجل يحقن نفسه بالهيروين في واشنطن (رويترز ـ أرشيف)
3/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202102:00 AM (مكة المكرمة)

شهدت إنجلترا وويلز واسكتلندا العام الماضي مستويات قياسية من الوفيات بالجرعات الزائدة من المخدرات، وفق ما كشفت إحصاءات رسمية، الثلاثاء.

وفي العام 2020، سُجّلت 4561 وفاة بجرعات زائدة من المخدرات في إنجلترا وويلز، بمعدل يوازي 76,7 لكلّ مليون نسمة، في ارتفاع نسبته 3,8 % بالمقارنة مع العام 2019، وهو مجموع لا سابق له منذ البدء بجمع معطيات في هذا الخصوص، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات (أو إن إس).

وكان نصف هذه الجرعات الزائدة ناجما عن استهلاك مادة أفيونية، فيما ارتفعت الوفيات الناجمة عن استهلاك الكوكايين بنسبة 9,7 %.

وأوضح المكتب أن “هذا الاتجاه العام مرده إلى الوفيات المرتبطة بالأفيونيات في المقام الأول ثم ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن استهلاك مواد أخرى، مثل الكوكايين”.

وقال القائمون على مكتب الإحصاءات لوكالة فرانس برس إنه لا يزال من المبكر تقييم آثار تدابير الإغلاق المتكررة على الاستهلاك المتزايد للمخدرات العام الماضي.

وكانت اسكتلندا التي تسجل أعلى نسبة من الوفيات بجرعات زائدة من المخدرات في أوربا قد كشفت الأسبوع الماضي أن أكثر من 1300 شخص توفّوا سنة 2020 إثر استهلاك المخدرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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