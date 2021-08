مستويات قياسية من الوفيات بجرعات المخدرات الزائدة في بريطانيا

شهدت إنجلترا وويلز واسكتلندا العام الماضي مستويات قياسية من الوفيات بالجرعات الزائدة من المخدرات، وفق ما كشفت إحصاءات رسمية، الثلاثاء.

وفي العام 2020، سُجّلت 4561 وفاة بجرعات زائدة من المخدرات في إنجلترا وويلز، بمعدل يوازي 76,7 لكلّ مليون نسمة، في ارتفاع نسبته 3,8 % بالمقارنة مع العام 2019، وهو مجموع لا سابق له منذ البدء بجمع معطيات في هذا الخصوص، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات (أو إن إس).

وكان نصف هذه الجرعات الزائدة ناجما عن استهلاك مادة أفيونية، فيما ارتفعت الوفيات الناجمة عن استهلاك الكوكايين بنسبة 9,7 %.

وأوضح المكتب أن “هذا الاتجاه العام مرده إلى الوفيات المرتبطة بالأفيونيات في المقام الأول ثم ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن استهلاك مواد أخرى، مثل الكوكايين”.

4,561 deaths related to drug poisoning were registered in 2020 in England & Wales (79.5 deaths per million people).

This is 3.8% higher than the rate seen in 2019 (4,393 deaths or 76.7 deaths per million) and the highest number since records began in 1993 https://t.co/dR2lbVSvW3 pic.twitter.com/mBOsHvlq7R

