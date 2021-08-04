قتيل و3 مصابين بانفجار حافلة عسكرية في دمشق (فيديو)

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل في انفجار حافلة عسكرية في دمشق اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية التابعة للنظام، عن مصدر في موقع الانفجار قوله “إن المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله”.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الانفجار الذي وقع على متن حافلة مبيت عسكرية في العاصمة السورية دمشق عند مدخل (مساكن الحرس) قرب مشروع دمر، أدى لمقتل سائق الحافلة وإصابة 3 آخرين.

ونشرت الوكالة صورا للحافلة بعد احتراقها، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الانفجار وركاب الحافلة.