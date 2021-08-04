البث الحي
الأخبار|سوريا

قتيل و3 مصابين بانفجار حافلة عسكرية في دمشق (فيديو)

قتيل و3 مصابين انفجار حافلة عسكرية في دمشق
قتيل و3 مصابين انفجار حافلة عسكرية في دمشق
4/8/2021

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل في انفجار حافلة عسكرية في دمشق اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية التابعة للنظام، عن مصدر في موقع الانفجار قوله “إن المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله”.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الانفجار الذي وقع على متن حافلة مبيت عسكرية في العاصمة السورية دمشق عند مدخل (مساكن الحرس) قرب مشروع دمر، أدى لمقتل سائق الحافلة وإصابة 3 آخرين.

ونشرت الوكالة صورا للحافلة بعد احتراقها، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الانفجار وركاب الحافلة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

البحرية البريطانية: انتهاء عملية “خطف” محتملة لسفينة قبالة الإمارات والناقلة بأمان

سفينة &#34;أسفالت برنسيس&#34; وهي تحمل اسمها السابق عام 2015 (غيتي)

مقتل ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار أمام مبنى البنتاغون (فيديو)

(الجزيرة)

البنك الدولي: 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

الصراع في اليمن خلّف نحو 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية (رويترز)

مقطع فيديو يوثق قتل جنود إسرائيليين للطفل الفلسطيني محمد العلامي

فلسطينيون يشيعون الطفل محمد العلامي إلى مثواه الأخير (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

لماذا تستهدف الإمارات الشيخ يوسف القرضاوي عبر فيلم هوليوودي؟ (فيديو)

الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مواقع التواصل)

مصر.. اعتقال الصحفي بـ”الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ فور وصوله إلى مطار القاهرة (فيديو)

الزميل ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر (مواقع التواصل)

بعد توجيهات السيسي.. أول إجراء حكومي بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

السيسي قال السيسي إن دعم الخبز يجب أن يتوقف (رويترز ـ أرشيف)

اتهمته وسائل إعلام مصرية وإماراتية بالانتماء للإخوان.. تعرف على أول سفير مسلم ترشحه إدارة بايدن

المحامي المسلم رشاد حسين (أرشيف)