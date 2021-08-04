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تركيا.. إخماد 167 حريقا والنيران تقترب من محطة كهرباء والطائرات المسيرة تقدم الدعم (فيديو)

الحرائق تستعر في الغابات في أنحاء تركيا (مواقع التواصل)
الحرائق تستعر في الغابات في أنحاء تركيا (مواقع التواصل)
4/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202108:54 PM (مكة المكرمة)

تكافح فرق الإطفاء، اليوم الأربعاء، 16 حريقا تستعر في الغابات في أنحاء تركيا بينها حريق قرب محطة لتوليد الكهرباء بالفحم بينما تؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن فرق الإطفاء تمكنت على مدى الأيام الثمانية المنصرمة من إخماد 167 حريقا، ومساء أمس الثلاثاء قال إن هناك 11 حريقا باقيا لكن المزيد من الحرائق اندلعت منذ ذلك الحين.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم حتى الآن في أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد منذ سنوات وأجلت السلطات الآلاف بينهم سائحون، واندلعت الكثير من الحرائق قرب منتجعات كبرى على الساحل الجنوبي.

وقالت السلطات المحلية إن حريقا يستعر قرب محطة لتوليد الكهرباء بالفحم إلى الشرق من بودروم في جنوب غرب تركيا بعد أن كانت السلطات قد قالت قبل ساعات إن الحريق أصبح تحت السيطرة.

وقال مكتب رئيس بلدية ميلاس “اندلع حريق مجددا قرب محطة كيميركوي للكهرباء”.

ويخشى دعاة حماية البيئة من وصول النيران لوحدة تخزين الفحم بالمنشأة وما قد ينتج عن ذلك من تلوث للهواء.

ونقلت طائرات فرق إطفاء من إسبانيا وكرواتيا لتنضم لفرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان هذا الأسبوع لمكافحة الحرائق بعد أن طلبت تركيا دعما أوربيا.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان “مناطق منكوبة”.

الجيش يواصل دعمه

وتواصل القوات المسلحة التركية تقديم الدعم من البر والجو والبحر لجهود مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء، أن قواتها الجوية تعمل على تقديم خدمات الدعم الأرضي ومتابعة وتنسيق تصاريح استخدام المجال الجوي وحركة الطيران من أجل مكافحة الحرائق.

ولفتت إلى أن الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الجوية توفر أيضًا نقلًا فوريًا للصور من خلال مراقبة مناطق الحرائق من الجو على مدار الساعة ودون انقطاع.

وأوضحت أن سفن الإنزال وفرق إطفاء الحرائق التابعة للقوات البحرية تواصل أعمال إطفاء الحرائق والتبريد عبر الاقتراب من شاطئ تورك أولاري-أورن في ولاية موغلا.

 

منازل جديدة

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الحكومة ستسلم منازل جديدة للمواطنين المتضررين من حرائق الغابات خلال عام على أبعد تقدير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الأربعاء، مع رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار عقب زيارة تفقدية لمناطق تضررت من الحرائق في قضاء (منافغات) بولاية أنطاليا.

وأضاف تشاووش أوغلو أن المتضررين من الحرائق سيتم تعويضهم بمبلغ 50 ألف ليرة (نحو 5940 دولار أمريكي)، مشيرا إلى إيداع 10 آلاف ليرة (1185 دولار) من المساعدات لحساب المواطنين كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن الوزارات المعنية والمؤسسات تواصل تقييم الأضرار لتلبية مطالب المواطنين، بما في ذلك الحيوانات النافقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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