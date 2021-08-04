تركيا.. إخماد 167 حريقا والنيران تقترب من محطة كهرباء والطائرات المسيرة تقدم الدعم (فيديو)

تكافح فرق الإطفاء، اليوم الأربعاء، 16 حريقا تستعر في الغابات في أنحاء تركيا بينها حريق قرب محطة لتوليد الكهرباء بالفحم بينما تؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن فرق الإطفاء تمكنت على مدى الأيام الثمانية المنصرمة من إخماد 167 حريقا، ومساء أمس الثلاثاء قال إن هناك 11 حريقا باقيا لكن المزيد من الحرائق اندلعت منذ ذلك الحين.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم حتى الآن في أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد منذ سنوات وأجلت السلطات الآلاف بينهم سائحون، واندلعت الكثير من الحرائق قرب منتجعات كبرى على الساحل الجنوبي.

Efforts ongoing to extinguish fires in Turkey’s Mugla https://t.co/W0vAGnUJ8G pic.twitter.com/oJbrTl1bzU — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 4, 2021

وقالت السلطات المحلية إن حريقا يستعر قرب محطة لتوليد الكهرباء بالفحم إلى الشرق من بودروم في جنوب غرب تركيا بعد أن كانت السلطات قد قالت قبل ساعات إن الحريق أصبح تحت السيطرة.

وقال مكتب رئيس بلدية ميلاس “اندلع حريق مجددا قرب محطة كيميركوي للكهرباء”.

ويخشى دعاة حماية البيئة من وصول النيران لوحدة تخزين الفحم بالمنشأة وما قد ينتج عن ذلك من تلوث للهواء.

Turkish drones enable quick, precision response to forest fires https://t.co/nMu6EbtFyr pic.twitter.com/YJb40fM1B8 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 4, 2021

ونقلت طائرات فرق إطفاء من إسبانيا وكرواتيا لتنضم لفرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان هذا الأسبوع لمكافحة الحرائق بعد أن طلبت تركيا دعما أوربيا.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان “مناطق منكوبة”.

مشاهد جوية ملتقطة من مروحيات تُظهِر كيفية إطفاء الحرائق بالمروحيات غربي #تركيا pic.twitter.com/ktRHLgr1M5 — TRT عربي (@TRTArabi) August 4, 2021

الجيش يواصل دعمه

وتواصل القوات المسلحة التركية تقديم الدعم من البر والجو والبحر لجهود مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء، أن قواتها الجوية تعمل على تقديم خدمات الدعم الأرضي ومتابعة وتنسيق تصاريح استخدام المجال الجوي وحركة الطيران من أجل مكافحة الحرائق.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında…#MSB #TSK pic.twitter.com/XaReQvehjl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021

ولفتت إلى أن الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الجوية توفر أيضًا نقلًا فوريًا للصور من خلال مراقبة مناطق الحرائق من الجو على مدار الساعة ودون انقطاع.

وأوضحت أن سفن الإنزال وفرق إطفاء الحرائق التابعة للقوات البحرية تواصل أعمال إطفاء الحرائق والتبريد عبر الاقتراب من شاطئ تورك أولاري-أورن في ولاية موغلا.

Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar, yangın söndürme çalışmalarına destek için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. 33 sorti ve 462 saat uçuş yapan İHA’larımız, 12 ilde toplam 45 yangını tespit ederek söndürme çalışmaları için anlık görüntü aktarımı sağladı.https://t.co/NYwJbOiayC pic.twitter.com/KvyKWpgA5I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021

منازل جديدة

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الحكومة ستسلم منازل جديدة للمواطنين المتضررين من حرائق الغابات خلال عام على أبعد تقدير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الأربعاء، مع رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار عقب زيارة تفقدية لمناطق تضررت من الحرائق في قضاء (منافغات) بولاية أنطاليا.

Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemilerinden; ▪Ç-151, Ç-155 ve TCG KAŞ (karakol botu) Ören/Gökova Körfezinde ▪Ç-153 ve Ç-154 Delikliyol/Hisarönü Körfezinde ▪Ç-147 Turunç/Marmaris’te karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Rs1aHIzJKm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021

وأضاف تشاووش أوغلو أن المتضررين من الحرائق سيتم تعويضهم بمبلغ 50 ألف ليرة (نحو 5940 دولار أمريكي)، مشيرا إلى إيداع 10 آلاف ليرة (1185 دولار) من المساعدات لحساب المواطنين كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن الوزارات المعنية والمؤسسات تواصل تقييم الأضرار لتلبية مطالب المواطنين، بما في ذلك الحيوانات النافقة.

Coast guard teams joined efforts to fight forest fires in Marmaris town, southwest Turkey pic.twitter.com/bRd0BErsmt — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 4, 2021