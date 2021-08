سقوط قذيفة واندلاع النيران بكريات شمونة.. وإسرائيل تقصف سهل الخيام جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن 3 قذائف صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان وأنه رد بقصف مدفعي، بينما بثت وسائل إعلام لحظة مغادرة رئيس الحكومة نفتالي بينيت الكنيست مع إطلاق صافرات الإنذار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد بثت صورًا ومقاطع فيديو لحريق بمنطقة مفتوحة واندلاع النيران وتصاعد أعمدة الدخان من مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل عند الحدود مع لبنان.

في المقابل، تداول ناشطون عبر منصات التواصل مقاطع فيديو لتعرض منطقة سهل الخيام الحدودية جنوبي لبنان، لقصف إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب “أطلقت صافرات الإنذار في بلدات كريات شمونة، كفار جلعادي، وتل حي”، وهذه المناطق تقع شمالًا قرب الحدود اللبنانية.

وتحدثت إذاعة الجيش عن سقوط صاروخ على الأقل في كريات شمونة دون وقوع إصابات. وقال الجيش في بيان إن قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق قذائف مدفعية على الموقع الذي انطلق منه الصاروخ، وقالت هيئة البث الاسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس يجريان مشاورات أمنية.

وبثت القناة 20 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة بينت لجلسة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أثناء إجراء المشاورات الأمنية في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان.

Footage of the apparent rocket impact near Kiryat Shmona pic.twitter.com/EHN8Tl4g10

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 4, 2021