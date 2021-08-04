بعد توجيهات السيسي.. أول إجراء حكومي بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي إن الوزارة ستبدأ فورا في دراسة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعدما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذلك.

وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن (خاصة) أنه ستجري دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن مضيفا أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، الثلاثاء، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود.

ولم يذكر السيسي حجم الزيادة في السعر، لكن التغييرات في دعم الغذاء مسألة شديدة الحساسية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.

وقال السيسي خلال فعالية افتتاح أحد المشروعات الغذائية الصناعية بمحافظة المنوفية في دلتا النيل وبثها التلفزيون الرسمي “أتى الوقت أن الرغيف أبو 5 صاغ (5 قروش) يزيد ثمنه”.

وأضاف السيسي للحضور “ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة.. هذا الأمر يجب أن يتوقف”.

#السيسي: مش معقولة أدي 20 رغيف بتمن سيجارة.. هذا الأمر لازم يتوقف! pic.twitter.com/DQM22NQXeb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2021

وأتت تصريحات السيسي في سياق الحديث عن توفير ميزانية بمبلغ 8 مليارات جنيه (حوالي 509,6 مليون دولار) للتغذية المدرسية للطلاب.

وعلق السيسي “أريد أن أعطي لأولادي أكل بـ8 مليار جنيه وليس هناك نقود”.

ويصرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم.

وحسب إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أعلنت في مايو/ أيار الماضي يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71,5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. كذلك تصل تكلفة دعم الخبز بموازنة البلاد الحالية إلى 50,6 مليار جنيه.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: رغيف الخبز أمن قومي لمصر ويجب على الحكومة توفير الدعم#المسائية #مصر pic.twitter.com/PC3Z5R6pUe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2021

وقال السيسي في تصريحات الثلاثاء “نحن ناس جادون وأمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس.. فلا يقول لي أحد لا تقترب من الرغيف”.

وعقب تصريحات الرئيس المصري، تصدر وسم #إلا_رغيف_العيش موضوعات المُناقشة في مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.