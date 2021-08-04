الاحتلال يهدم 8 محلات تجارية في القدس ويفكك ويستولي على 20 منشأة بالضفة (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 8 محلات في بلدة قرب القدس، كما شرعت بعمليات هدم وتفكيك واستيلاء طالت 19 منشأة بالأغوار الشمالية، بالإضافة إلى هدم غرفة زراعية في شمال نابلس بالضفة الغربية.

وحاصرت قوات الاحتلال صباح اليوم المنطقة القريبة من حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، وهدمت منشآت تجارية تعود لعائلة الخطيب.

وقال المحامي المقدسي مدحت ذيبة إن محكمة الاحتلال المركزية في القدس كانت قد رفضت التماسا قدمته جمعية “رجابيم” الاستيطانية لهدم هذه المنشآت في بلدة حزما قبل شهرين إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت مجددًا قرارات جديدة بالهدم ونفذتها خلال 8 ساعات.

وكانت الجمعية الاستيطانية قد قدمت التماسًا إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية لهدم 16 منشأة في بلدة حزما تعود لعائلة الخطيب، بدعوى أنها “تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس”.

وتتعرض بلدة حزما التي تقع في مركز الضفة الغربية ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.

وتحيط بالقرية المستوطنات من الجهات كافة، فشمالًا أُقيمت مستوطنة “جيفع بنيامين ادم”، ومن الغرب مستوطنتي “النفي يعقوب” و”بيزغات زئيف” التي تمتد إلى الحدود الجنوبية للقرية.

وعلى الجانب الشرقي تقع مستوطنة “عناتوت”، إلى جانب جدار الفصل العنصري الذي أقيم بين عامي 2004 و2006، واستولى على آلاف الدونمات من أراضي حزما.

وفي الأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، “خربة ابزيق” وشرعت بعمليات هدم وتفكيك واستيلاء طالت 19 منشأة، بالإضافة إلى الاستيلاء على مركبتين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة قوله إن عمليات التفكيك والاستيلاء طالت منشآت لخمسة مواطنين إذ تم تفكيك والاستيلاء على 4 خيام سكنية و4 خيام أغنام و6 حظائر مفتوحة للأغنام و4 خلايا طاقة شمسية، ومولد كهربائي بالإضافة للاستيلاء على مركبتين خاصتين.

وفي الضفة أيضًا، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة سبسطية شمال نابلس، وجرفت الأرض المحيطة بها.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ (وفا)، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة القريبة من الموقع الأثري وهدمت غرفة زراعية وجرفت الأرض المحيطة بها ودمرت السياج وشبكة المياه فيها.

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية التي يهدم الاحتلال البناء بعد إعادة تشييده مرة أخرى.

وأمس الثلاثاء، شهدت مناطق عدة بالضفة المحتلة مواجهات واعتقالات، حيث أصيب 6 شبان بالرصاص الحي أحدهم حالته خطيرة خلال مواجهات في مدينة جنين.

وفي اليامون غرب جنين، أصيب مواطن بعيار معدني والعشرات بحالات اختناق، واعتقل اثنان آخران في مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأصيب 4 مواطنين بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا محررًا جريحًا وشابًا آخر، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية ومداخل بلدتي سعير وحلحول.