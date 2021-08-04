أسلم على يديه 100 ألف شخص.. تركيا تودع “مجاهد اليابان” الداعية نعمة الله خوجه

ودعت تركيا الداعية الإسلامي (نعمة الله خليل إبراهيم يورت) إلى مثواه الأخير في مقبرة “أيوب سلطان” بمدينة إسطنبول، بعد مشوار حافل قضاه في نشر الدعوة الإسلامية في كثير من بلدان العالم، وعلى رأسها اليابان، حيث اعتنق الإسلام على يديه أكثر من 100 ألف شخص.

وبحسب تقرير لوكالة الأناضول فإن نعمة الله، الذي توفي عن عمر يناهز 90 عامًا بسبب قصور في القلب خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، أسهم من خلال أنشطته الدعوية والإرشادية في اعتناق آلاف الأشخاص للدين الإسلامي في أوربا واليابان.

ولد إبراهيم يورت، المعروف لدى الجمهور باسم “نعمة الله خوجه”، عام 1931 في منطقة طاشوفا بولاية أماسيا التركية (شمال)، لأبوين تركيين هما إبراهيم وخاتون يورت.

وفي سن مبكرة، بدأ نعمة الله المشاركة مع والده في جلسات العلماء، بينما بدأت أخته فاطمة بتدريس القرآن في دورات جرى تنظيمها لهذا الغرض بولاية أماسيا.

انتقاله لمكة

عمل مؤذنًا في جامع السلطان أحمد في إسطنبول عام 1955 وشغل منصب نائب عن الإمامين الشهيرين محمد أوكوتجي (كوننلي محمد أفندي) وسيد شفيق أرواسي، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة بصحبة والده الذي تقاعد وقتئذ من رئاسة الشؤون الدينية في تركيا.

أقام في مكة المكرمة لمدة 33 عامًا، حيث درّس في مسجد حي الأشراف الذي يقع بالقرب من جبل النور، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى اليابان بناءً على دعوة جاءت من هناك، وأصبح الإمام الأول للمركز الإسلامي الياباني.

افتتح نعمة الله خوجه مئات الجوامع والمساجد في اليابان التي أقام فيها أكثر من 20 عامًا، وأصبح يُعرف هناك باسم “مجاهد اليابان”، لأنه ساعد الآلاف من الناس من مختلف الجماعات الدينية على اعتناق الإسلام.

ودّعت #تركيا الداعية نعمة الله خليل إبراهيم يورت إلى مثواه الأخير في مقبرة "أيوب سلطان" بمدينة #إسطنبول، بعد عمر مديد قضاه داعية إلى الإسلام في أكثر من خمسين بلداً، على رأسها #اليابان، حيث اعتنق الإسلام على يديه أكثر من 100 ألف شخص. pic.twitter.com/EQI5NwKb7p — TRT عربي (@TRTArabi) August 4, 2021

6 لغات

تمكن نعمة الله خوجه الذي كان يتحدث 6 لغات، من توزيع 20 ألف مصحف في الصين عام 1981، وزار أكثر من 50 دولة خلال حياته التي كرسها لنشر الإسلام، كما افتتح مئات المساجد في أنحاء مختلفة من العالم.

وقال عمر فاروق أوجاق زاده، أحد أصدقاء نعمة الله خوجه لوكالة الأناضول، إن الداعية الراحل كان يتحدث التركية والعربية والفارسية والأردية واليابانية والإنجليزية، لدرجة تمكنه من الدعوة إلى الإسلام والتواصل مع متكلميها بسهولة.

وأضاف “أراد نعمة الله خوجه توصيل الإسلام إلى أبعد مدى، وإيصال هذه الدعوة إلى كافة الناس في العالم. كان يشعر بالحزن ويقول: كيف سأنظر إلى وجه النبي يوم القيامة. كان لزامًا عليّ إيصال دعوة الإسلام إلى كل شعوب العالم”.

وأوضح أوجاق زاده أن نعمة الله خوجه تمكن من بناء 401 مسجدًا ومصلى في اليابان من خلال جهود استثنائية بذلها في هذا البلد، كما تمكن من الظهور على بعض القنوات التلفزيونية في اليابان وكان وسيلة لاعتناق أكثر من 100 ألف شخص للإسلام.

هذا هو الشيخ نعمة الله التركي الذي دخل بسببه عشرات الالاف الى الإسلام دون ان يعرفه احد او يظهر على الإعلام!

سكن مدينة رسول الله في شبابه مدة 15 عام ثم جال الارض وبدء مشواره الدعوي بشكل بسيط حيث يقوم بتوزيع بطاقة صغيرة بلغة البلد الذي يزوره فيها شرح بسيط لـ لإله إلا الله ! pic.twitter.com/rwvngB4jen — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) June 6, 2020

وفاته

أجرى نعمة الله خوجه عملية جراحية في مستشفى عمرانية للتدريب والبحوث في إسطنبول، بسبب قصور في القلب، لكنه ورغم خطورة حالته الصحية لم يتوقف عن تقديم الدروس لطلابه في مسجد (صاري يير) بإسطنبول.

وقبل 6 أشهر، تدهورت حالته الصحية، ليتم نقله إلى مستشفى (جنكل كوي) الحكومي في إسطنبول، حيث خضع لمرحلة طويلة من العلاج، قبل أن توافيه المنية في المستشفى السبت 31 يوليو/ تموز الماضي.

وقد أقيمت، الأحد الماضي، صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الفاتح، قبيل مواراته الثرى في مقبرة أيوب سلطان.

كان الشيخ التركي والداعية الكبير #نعمة_الله_خوجة إذا رأى من يُصوره تبسم ورفع يديه على هيئة الدعاء لله وكأنه يريد تذكير الناس بدوام الضراعة واللجوء إلى الله ﷻ في كل الأحوال وعلى كل الأحوال وألاّ ملجأ من كل عسرٍ وضيقةٍ إلا هو سبحانه وتعالى. رحم الله الشيخ المربي #نعمة_الله. pic.twitter.com/92ceP4g99g — وسام العامري (@wesamalamery) August 1, 2021

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ نعمة الله خوجة، الداعية المشهور، قضى 15 عاماً مجاوراً في المدينة المنورة، و15 عاماً في مكة المكرمة إماماً لمسجد «النور» عند جبل حراء، وقبلها مؤذناً في مسجد «السلطان أحمد» في إسطنبول -أكبر مساجدها- وإماماً في عدة مساجد أخرى، يتبع ١ من ٣ pic.twitter.com/TuociS8HZG — المهندس ابراهيم آل كلثم الصيعري (@Engnr_IAKS) August 4, 2021

الشيخ نعمة الله خليل خوجة رحمه الله يدعو المسلمين لزيارة المساجد المشهورة في اليابان. pic.twitter.com/xezqfoYFtq — ابوحاتم الشريف (@AbuHatem777) July 31, 2021

تركيا تودع الداعية الكبير "نعمة الله خوجه" ، عن عمر يناهز 90 عاما ، أقام في مكة 30 عاما ، ثم طاف حول العالم ، وكان سببا في هداية 100 ألف شخص للإسلام ، في اليابان والصين ودول أوربية ، يتحدث ست لغات ، وأنشأ مئات المساجد حول العالم ، منها 401 مسجدا ومصلى في اليابان وحدها ، رحمه الله pic.twitter.com/U6AeK50d8F — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 3, 2021

#عاجل

وفاة #الشيخ_نعمة_الله_خوجه، عن عمر يناهز 85 عاماً، فهو علم من أعلام الأمة في جهاد الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

زار أكثر من خمسين بلداً داعية إلى الله، وأدخل الآلاف من اليابانيين في الإسلام بدعوة “لا إله إلا الله”

غفر الله له ورحمه رحمة وأسكنه جنة الفردوس #آمين pic.twitter.com/mFcB5e48hk — علماء المسلمين (@iumsonline) July 30, 2021

وفاة الشيخ نعمة الله الداعية التركي المشهور

هاجر إلى المدينة النبوية وسكن فيها ثم مكة المكرمةثم استقر في اليابان لمدة 20 سنة،

أنشأ مركز طوكيو الإسلامي للدعوة وأسلم على يديه الالاف اليابانيين والأجانب وله جهود دعوية عظيمة في 55 دولة

نسأل الله أن يرحمه الله pic.twitter.com/eqBM74dVLj — عبد العزيز المغربي (@abomariya7) July 31, 2021

الشيخ / نعمة الله في ذمة الله… رحمة الله عليه…

الداعية التركي المشهور بالدعوة في اليابان وكوريا الجنوبية ووعموم جنوب شرق آسيا انتقل في إسطنبول إلى الدار الآخرة pic.twitter.com/F4T8YdWosI — Prof.Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMIR (@haozdemir) July 30, 2021