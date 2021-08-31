الشنقيطي: أمريكا لن تعود إلى أفغانستان وطالبان تعلمت من دروس الماضي (فيديو)

قال محمد الشنقيطي، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود إلى أفغانستان وإن حركة طالبان قادرة على مواجهة تنظيم الدولة.

وأضاف الشنقيطي خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أمس الإثنين، أنه لا يرى أي امتداد أو تمدد لتنظيم الدولة في أفغانستان، مشيرا إلى أن حركة طالبان لديها من الخبرة العسكرية والميدانية ما يخول لها مواجهة خصومها العسكريين.

د. محمد المختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر: الولايات المتحدة لن تعود إلى #أفغانستان.. وحركة #طالبان هي الأقدر على محاربة تنظيم الدولة@mshinqiti pic.twitter.com/veUxgMI6mz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2021

وأكد الشنقيطي أن تنظيم الدولة لا يمكنه الاستمرار في بيئة جغرافية وسياسية تحكم فيها طالبان بحكم الخبرة الميدانية لعناصرالحركة.

وقال إن تنظيم الدولة فقد الكثير من قوته العسكرية، رغم أنه يمكن أن يشوش على أداء حكومة طالبان المقبلة، مضيفا أن الإعمال العسكرية لتنظيم الدولة غالبا ما كانت تفتقد للانضباط الأخلاقي والحس الاستراتيجي والحكمة السياسية.

د. محمد المختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر يقيم أداء #طالبان@mshinqiti pic.twitter.com/F7g2ZHRUD2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2021

واعتبر الشنقيطي أن حركة طالبان “تعلمت بعد أن تألمت” مضيفا أن تغيير سياسة الحركة مفيد لعناصر طالبان أنفسهم كما هو مفيد لأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار.

وعن شكل العلاقة بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح الشنقيطي أنها ستكون “علاقة غير مباشرة” عبرأصدقاء مشتركين يثق فيهما الطرفان مثل باكستان وقطر.

كيف ستكون شكل العلاقة بين #الولايات_المتحدة و #طالبان بعد انسحاب الأولى من #أفغانستان؟ مع د. محمد المختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر pic.twitter.com/lvEe4GF34w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2021

وخلص الشنقيطي إلى أن العلاقة المستقبلية بين كابل واشنطن “لن تكون علاقة تعاون بقدرما ستكون علاقة تساكن”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من غزوها للبلاد، وقد شهد مطار كابل الدولي احتفالات بمغادرة آخر طائرة أمريكية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي “أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان”.

وأضاف أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مؤكدا أن حركة طالبان بذلت جهدا جيدا لتأمين المطار لتسهيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.