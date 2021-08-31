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الشنقيطي: أمريكا لن تعود إلى أفغانستان وطالبان تعلمت من دروس الماضي (فيديو)

أمريكا تعلن أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من غزوها للبلاد (رويترز)
أمريكا تعلن أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من غزوها للبلاد (رويترز)
30/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202101:24 AM (مكة المكرمة)

قال محمد الشنقيطي، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود إلى أفغانستان وإن حركة طالبان قادرة على مواجهة تنظيم الدولة.

وأضاف الشنقيطي خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أمس الإثنين، أنه لا يرى أي امتداد أو تمدد لتنظيم الدولة في أفغانستان، مشيرا إلى أن حركة طالبان لديها من الخبرة العسكرية والميدانية ما يخول لها مواجهة خصومها العسكريين.

وأكد الشنقيطي أن تنظيم الدولة لا يمكنه الاستمرار في بيئة جغرافية وسياسية تحكم فيها طالبان بحكم الخبرة الميدانية لعناصرالحركة.

وقال إن تنظيم الدولة فقد الكثير من قوته العسكرية، رغم أنه يمكن أن يشوش على أداء حكومة طالبان المقبلة، مضيفا أن الإعمال العسكرية لتنظيم الدولة غالبا ما كانت تفتقد للانضباط الأخلاقي والحس الاستراتيجي والحكمة السياسية.

واعتبر الشنقيطي أن حركة طالبان “تعلمت بعد أن تألمت” مضيفا أن تغيير سياسة الحركة مفيد لعناصر طالبان أنفسهم كما هو مفيد لأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار.

وعن شكل العلاقة بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح الشنقيطي أنها ستكون “علاقة غير مباشرة” عبرأصدقاء مشتركين يثق فيهما الطرفان مثل باكستان وقطر.

وخلص الشنقيطي إلى أن العلاقة المستقبلية بين كابل واشنطن “لن تكون علاقة تعاون بقدرما ستكون علاقة تساكن”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من غزوها للبلاد، وقد شهد مطار كابل الدولي احتفالات بمغادرة آخر طائرة أمريكية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي “أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان”.

وأضاف أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مؤكدا أن حركة طالبان بذلت جهدا جيدا لتأمين المطار لتسهيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

المصدر : الجزيرة مباشر

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