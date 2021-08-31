مؤسسات الأسرى تطالب بإفراج فوري عن أنهار الديك.. وقرار مرتقب غدا من محكمة الاحتلال

طالبت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين المرضى وعلى رأسهم أنهار الديك التي ستضع مولودها خلال أيام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن أنهار الديك (26 عامًا) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، ستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعًا وقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.

وتصدر محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر غدًا الأربعاء قرارها حول استئناف تقدمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإفراج عن الأسيرة أنهار بكفالة مالية.

ودعت مؤسسات الأسرى خلال وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة في الضفة الغربية اليوم، الفلسطينيين لمساندة الأسرى كافة والوقوف إلى جانبهم وتوسيع دائرة التضامن والحراك الشعبي نتيجة الخطر الذي يتعرضون له بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأرسلت أنهار قبل أيام رسالة إلى أهلها تشكو ألمها وخوفها من الولادة مكبلة ووحيدة في السجن وقد تحتاج إلى إجراء عملية قيصرية وأصدرت صرخة عالية عبر رسالتها من السجن تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام وضعها اللاإنساني، وهي الرسالة التي فجّرت حملة إلكترونية كبرى تحت وسم (أنقذوا أنهار الديك) لدعمها والتضامن معها.

كما أن أنهار ستكون أمام سيناريوهين فيما بعد الولادة إما أن تحتفظ بابنها كأصغر أسير وإما أن تخرجه خارج السجن وكلا الأمرين مُر. ويقبع في سجون الاحتلال 4850 أسيرًا بينهم 600 مرضى و43 أسيرة بينهن 11 أمّا.

وخلال الوقفة، قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد إن الأسيرة أنهار عنوان للمرأة الفلسطينية التي تحدت المحتل وناضلت من أجل الوطن مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنها حتى تضع مولودها بحرّية لا مكبّلة اليدين والقدمين.

وأوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان أن الأسرى يعانون من أوضاع كارثية وغير انسانية خاصة الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها خلال أيام في سجن “الدامون” وهي مقيدة اليدين والقدمين.

وقالت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، إن الأسيرة أنهار اعتقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.

وفي طولكرم بالضفة أيضًا، شارك العشرات من ذوي الأسرى وفصائل العمل الوطني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الوقفة المساندة للأسيرة أنهار الديك والأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج دعمًا لهما في معركتهما النضالية ضد ممارسات الاحتلال بحق الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسيرين مرددين الهتافات الداعمة لهما ولجميع الأسرى مطالبين بضرورة الضغط للإفراج عنهم وفي مقدمتهم الأسيرة أنهار خاصة وأنها معتقلة منذ ستة أشهر دون أي تهمة تسند إليها.

واعتبرت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع طولكرم ندى طوير أن اعتقال الأسيرة أنهار تعسفيا كونها أم وحامل في الشهر الأخير وبقاءها في السجن يشكل خطرًا على حياتها ومولودها.

وطالب منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، بالضغط على الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحقيق الحرية للأنهار ولجميع الأسيرات اللواتي يعشن ظروفًا سيئة وصعبة وأن يكون هناك حراك أوسع لنصرة الأسرى ورفع قضيتهم العادلة في كل المحافل الدولية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وممارساته التعسفية بحقهم.