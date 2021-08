الاتحاد الأوربي: تلقيح 70% من البالغين ضد كورونا

قالت المفوضية الأوربية اليوم الثلاثاء إن 70% من البالغين في الاتحاد الأوربي حصلوا على تطعيم كوفيد-19، مما يمثل نجاحا للهدف الذي حددته المفوضية مطلع العام الجاري.

ويمثل الوصول إلى هذه النسبة علامة فارقة في استراتيجية التطعيم بالاتحاد الأوربي بعد بدايات بطيئة، لكن هذه الأرقام تخفي تباينات كبيرة، إذ تجاوزت دول هدف السبعين في المئة بكثير، بينما تخلفت دول أفقر في الشرق كثيرا.

وفي يناير/كانون الثاني، قالت المفوضية إنه “ينبغي وصول الدول الأعضاء إلى هدف تطعيم ما لا يقل عن 70% من البالغين بحلول صيف 2021”.

وتم تفسير الإعلان بمعني أن كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 يجب أن تحقق هذا الهدف بحلول سبتمبر/ أيلول. وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الكثيرين وجهوا الانتقادات للمفوضية في الاجتماعات المغلقة خشية عجزهم عن تحقيق الهدف.

ويعني بلوغ التكتل معدل السبعين في المئة، أن ما لا يقل عن 255 مليون شخص قد حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك أو أسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون.

70% of adults in EU are fully vaccinated.

I want to thank the many people making this great achievement possible.

But we must go further!

We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.

We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021