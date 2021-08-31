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الاتحاد الأوربي: تلقيح 70% من البالغين ضد كورونا

الاتحاد الأوربي يعلن تحقيق هدفه بتلقيح 70% من البالغين (غيتي)
الاتحاد الأوربي يعلن تحقيق هدفه بتلقيح 70% من البالغين (غيتي)
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202105:05 PM (مكة المكرمة)

قالت المفوضية الأوربية اليوم الثلاثاء إن 70% من البالغين في الاتحاد الأوربي حصلوا على تطعيم كوفيد-19، مما يمثل نجاحا للهدف الذي حددته المفوضية مطلع العام الجاري.

ويمثل الوصول إلى هذه النسبة علامة فارقة في استراتيجية التطعيم بالاتحاد الأوربي بعد بدايات بطيئة، لكن هذه الأرقام تخفي تباينات كبيرة، إذ تجاوزت دول هدف السبعين في المئة بكثير، بينما تخلفت دول أفقر في الشرق كثيرا.

وفي يناير/كانون الثاني، قالت المفوضية إنه “ينبغي وصول الدول الأعضاء إلى هدف تطعيم ما لا يقل عن 70% من البالغين بحلول صيف 2021”.

وتم تفسير الإعلان بمعني أن كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 يجب أن تحقق هذا الهدف بحلول سبتمبر/ أيلول. وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الكثيرين وجهوا الانتقادات للمفوضية في الاجتماعات المغلقة خشية عجزهم عن تحقيق الهدف.

ويعني بلوغ التكتل معدل السبعين في المئة، أن ما لا يقل عن 255 مليون شخص قد حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك أو أسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون.

تباين في الأوضاع

وتتباين الأوضاع بشكل كبير بين دولة وأخرى، فقد أظهرت بيانات المركز الأوربي للوقاية من الأمراض- وكالة تابعة للاتحاد الأوربي- أن مالطا أعطت اللقاحات بالكامل لأكثر من 90 % من سكانها البالغين.

وزادت النسبة في أيرلندا والبرتغال عن 80% وفي فرنسا عن 70 % بحسب إحصاءات المركز التي يتم تحديثها عادة في وقت متأخر قليلا عن معلومات المفوضية الأوربية.

لكن بلغاريا في الشرق لم تطعم أكثر 20 % من البالغين، وطعمت رومانيا حوالي 30 %، وقدمت كرواتيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفاكيا كامل التطعيم لحوالي نصف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

المصدر : وكالات

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