طالبان تنشر أفرادا من القوات الخاصة في مطار كابل (فيديو)

نشرت حركة طالبان عددا من أفراد القوات الخاصة التابعة لها في مطار كابل الدولي، بعد خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين الثلاثاء.

وانتشر افرادٌ من الفرقة العسكرية (بدري 313) في المطار بعد أن تسلمته حركة طالبان من القوات الأمريكية عند انسحابها من أفغانستان مساء أمس الإثنين، قبل يوم من الموعد المقرر لذلك في 31 أغسطس آب.

ويبلغ قوام القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان نحو 250 من الأفراد العسكريين، تم نشرهم في المطار الذي تسلمته الحركة بعد انسحاب آخر جندي أمريكي من المطار مساء أمس.

وقالت الولايات المتحدة، مساء أمس الإثنين إنها استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابل منذ 14 أغسطس آب قبل يوم من استعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال (فرانك ماكنزي) قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع” هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل، لم نخرج كل من كنا نريد إخراجه”.

وأضاف” لكنني أعتقد أنه إذا بقينا عشرة أيام أخرى، ما كنا سنخرج الجميع” وقال إن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.