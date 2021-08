حققت ملايين المشاهدات.. ماذا فعلت معلمة لتشجيع تلاميذها على بدء الدراسة؟ (فيديو)

أقدمت معلمة في إحدى مدارس أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، على ابتكار طقوس صباحية خاصة ومميزة لدعم تلاميذها كي يبدأوا عامهم الدراسي بشكل إيجابي ومشجع.

وفي فيديو حقق ملايين المشاهدات وحظي باهتمام إعلامي أمريكي واسع، ظهرت نيفيتريا أكير، معلمة الصف الرابع بمدرسة (Gideons) الإبتدائية، وهي تحمل مرآة بينما يردد الطلاب أمامها عبارات وتأكيدات إيجابية لأنفسهم.

تقول نيفيتريا “أمارس التأكيدات الإيجابية بنفسي في الصباح. أمارسها مع ابنتي التي تبلغ من العمر 5 أعوام، وقد رأيت قدرًا هائلًا من الثقة والقيمة الذاتية معها، لذلك قررت أن أفعل ذلك مع طلابنا”.

I had chills listening to them say their affirmations 🥺❤️ pic.twitter.com/X67TnPYKGm

وفي الفيديو الذي التقطته معلمة أخرى في المدرسة، يظهر الطلاب وهم يصطفون واحدًا تلو الآخر ويخاطبون أنفسهم بتأكيدات تشمل “أنا ذكي” و”أنا شخص جيد” و”أنا قوي ومستقل”.

وبحثت المعلمة على نطاق واسع، عن مرآة لكامل الجسم بحيث تكون في طول أو ارتفاع تلميذ في الصف الرابع، وعن ذلك تقول “أردت أن أتأكد من أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم فقط. لقد نجحوا من تلقاء أنفسهم في التوصل لهذه التأكيدات المذهلة”.

ومنذ ذلك الحين تطلب نيفيتريا من طلابها تقديم ملاحظات بشأن تمارين التأكيد. تقول “سماعهم وهم يتحدثون عن تلك الحياة وحب الذات، كان عاطفيًا وأشعرني بالسعادة والفخر”.

4th grade teacher Neffiteria Acker has her students say positive affirmations to themselves in a mirror to help increase their confidence and self love. ❤️ #PauseAndLove pic.twitter.com/dsZGtiZVHK

— lovebutton.org (@lovebuttonorg) August 23, 2021