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حققت ملايين المشاهدات.. ماذا فعلت معلمة لتشجيع تلاميذها على بدء الدراسة؟ (فيديو)

لقطات من الفيديو الذي حظي بملايين المشاهدات (إعلام أمريكي)
لقطات من الفيديو الذي حظي بملايين المشاهدات (إعلام أمريكي)
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202105:09 PM (مكة المكرمة)

أقدمت معلمة في إحدى مدارس أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، على ابتكار طقوس صباحية خاصة ومميزة لدعم تلاميذها كي يبدأوا عامهم الدراسي بشكل إيجابي ومشجع.

وفي فيديو حقق ملايين المشاهدات وحظي باهتمام إعلامي أمريكي واسع، ظهرت نيفيتريا أكير، معلمة الصف الرابع بمدرسة (Gideons) الإبتدائية، وهي تحمل مرآة بينما يردد الطلاب أمامها عبارات وتأكيدات إيجابية لأنفسهم.

تقول نيفيتريا “أمارس التأكيدات الإيجابية بنفسي في الصباح. أمارسها مع ابنتي التي تبلغ من العمر 5 أعوام، وقد رأيت قدرًا هائلًا من الثقة والقيمة الذاتية معها، لذلك قررت أن أفعل ذلك مع طلابنا”.

وفي الفيديو الذي التقطته معلمة أخرى في المدرسة، يظهر الطلاب وهم يصطفون واحدًا تلو الآخر ويخاطبون أنفسهم بتأكيدات تشمل “أنا ذكي” و”أنا شخص جيد” و”أنا قوي ومستقل”.

وبحثت المعلمة على نطاق واسع، عن مرآة لكامل الجسم بحيث تكون في طول أو ارتفاع تلميذ في الصف الرابع، وعن ذلك تقول “أردت أن أتأكد من أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم فقط. لقد نجحوا من تلقاء أنفسهم في التوصل لهذه التأكيدات المذهلة”.

ومنذ ذلك الحين تطلب نيفيتريا من طلابها تقديم ملاحظات بشأن تمارين التأكيد. تقول “سماعهم وهم يتحدثون عن تلك الحياة وحب الذات، كان عاطفيًا وأشعرني بالسعادة والفخر”.

وأخبر بعض الطلاب نيفيتريا أنهم يقومون بأداء التمرين في المنزل الآن، وقالت “آمل أن يشعروا بالحب والوعي الذاتي والثقة بالنفس. لذلك بغض النظر عما يقوله أو يفعله شخص ما وبغض النظر عن مدى سوء محاولة العالم هدمك، فنحن نؤمن بك”.

وقبل جائحة كورونا، قامت المُعلمة سييرا برودواي “مصورة الفيديو”، بعمل تمارين تأكيد مماثلة مع طلابها. وقالت “لقد شعرت بقشعريرة عندما سمعت التلاميذ يقولون هذه الأشياء التي توصلوا إليها من تلقاء أنفسهم”.

وكشفت سييرا أن المدرسة تقع في حي أكثر قسوة، وبالتالي يذهب بعض الطلاب إليها في صدمة، موضحة “في كثير من الأحيان، الحب والتأكيد الإيجابي يتلقونه منا نحن كمعلمين، ما يجعلنا نشعر بالرضا حقًا عندما نعرف أننا بالفعل نصنع فرقًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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