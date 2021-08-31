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حركة طالبان: “الهزيمة الأمريكية درس كبير لغزاة آخرين”

صورة ليلية ل(كريس دوناهو) آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان 30 أغسطس(رويترز)
صورة ليلية ل(كريس دوناهو) آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان 30 أغسطس(رويترز)
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202112:00 PM (مكة المكرمة)

أكدت حركة طالبان الأفغانية بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن “هزيمة” الولايات المتحدة شكلت “درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي”.

وقال المتحدث باسم الحركة (ذبيح الله مجاهد) من مدرج مطار كابل إنه أيضا “درس للعالم”.

وعقد الناطق باسم طالبان مؤتمره الصحفي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين الثلاثاء، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرّت عشرين عاما.

وهنأ المتحدث باسم طالبان الأفغان بانتصارهم قائلا” نهنئ أفغانستان، إنه نصر لنا جميعا” وأضاف “نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا”.

العمل مع طالبان

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن ليل الإثنين الثلاثاء بعد إنجاز قوات بلاده انسحابها من أفغانستان أنّ الولايات المتّحدة ستعمل مع حركة طالبان إذا “وفت بتعهّداتها”.

وقال للصحفيين إنّ كلّ خطوة سنتّخذها لن تستند إلى ما تقوله طالبان وإنمّا إلى ما تفعله للوفاء بتعهّداتها وأن ما تطلبه من اعتراف ودعم يجب أن تكتسبه عن جدارة واستحقاق.

خروج آخر جندي أمريكي

وبعد أسبوعين من دخول حركة طالبان إلى كابل، غادر آخر جندي أمريكي أفغانستان ليل الإثنين الثلاثاء، في نهاية وجود عسكري استمر عشرين عاما في البلاد.

ودخلت حركة طالبان في 15أغسطس/آب إلى كابل من دون أن تواجه مقاومة بعد هجوم واسع خاطف بدأته في مايو/أيار بعد قرار انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.

واعترف الرئيس الأفغاني (أشرف غني) الذي كان قد غادر البلاد، في رسالة عبر فيسبوك بأن “طالبان انتصرت” وأوضح أنه فر من بلاده لتجنب “إراقة الدماء”.

وفي اليوم التالي بدأ إجلاء دبلوماسيين وأجانب آخرين وأفغان بشكل عاجل، وتدفقت حشود هائلة على مطار كابل مما أدى إلى فوضى عارمة.

وبدأت طائرات عسكرية من كل أنحاء العالم جسرا جويا لإجلاء آلاف الناس قبل موعد الحادي والثلاثين من أغسطس/آب المقرر لاستكمال انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

المصدر : وكالات

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