العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا منذ حكم ستالين تضم رفات الآلاف (فيديو)

عُثر على رفات نحو عشرين ألف شخص في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا حيث تتواصل أعمال حفر في موقع يعتقد أنه مقبرة جماعية لضحايا فترة حكم الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حسب ما أعلن مؤرخون.

وتفيد التقديرات بأن عظام ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف شخص مدفونة في الموقع، ما يجعلها واحدة من أكبر المقابر الجماعية التي عثر عليها في أوكرانيا حتى الآن.

وعُثر على هذه الرفات خلال الشهر الجاري بالقرب من مطار أوديسا بعد أن بدأت أعمال استكشافية في إطار خطط لتوسيع المطار.

وقال مؤرخ أوكراني لصحفيين في الموقع الذي كان حتى وقت قريب مكب نفايات “حتى اليوم اكتشف 29 قبرا والجثث مدفونة في عدة طبقات”.

ويمكن رؤية خمس طبقات على الأقل، ويعتقد المؤرخون أن هؤلاء الأشخاص أُعدموا في ثلاثينات القرن الماضي المرحلة التي عرفت باسم “حملة الرعب الكبيرة” لستالين.

وأشارت عالمة آثار وكبيرة المستشارين في الموقع إلى طريقة إعدام هؤلاء، وقالت “حفروا حفرا في القمامة وألقوا بهؤلاء الأشخاص أو قتلوهم بالرصاص أثناء وقوفهم هناك.

وأوضحت -وهي تقف بجانب عشرات القبور التي تم وضع علامات عليها- أنهم قاموا بعد ذلك بتغطيتهم بنفس القمامة.

وذكرت إحدى مجموعات البحث أن الأمر تطلب 400 شاحنة لإزالة الطبقة العليا من القمامة، في حين قال رئيس بلدية أوديسا إنه سيتم إقامة نصب تذكاري للضحايا.

وكانت حفر جماعية اكتشفت في هذه المنطقة في السنوات السابقة، في وقت لا تزال جنسيات السجناء والجرائم التي حكم عليهم بالإعدام بسببها غير معروفة.

ويقول مؤرخون إنه تم سجن أو إعدام مئات الآلاف من الأوكرانيين في معسكرات خلال فترة “القمع الستاليني.”

ومن بين أشهر مواقع الإعدام غابة بالقرب من قرية (بيكيفنيا) في ضواحي العاصمة كييف حيث دُفن عشرات الآلاف من الضحايا في الفترة بين 1937-1941.

ومات الملايين من الأوكرانيين في المجاعة الكبرى التي حدثت في 1932-1933 أيضا والتي تعتبرها كييف إبادة جماعية دبرها ستالين.