بعد انتشارها الواسع على منصات التواصل.. تعرف على حقيقة صورة مسلّحي شمال لبنان

نشر عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة قيل إنها تُظهر مسلّحين مدجّجين بالسلاح المتطوّر بمنطقة عكّار (شمالي لبنان)، وذلك بالتزامن مع وقوع اشتباكات بين سكان قريتين متجاورتين، خلال الأيام الماضية.

وكان حساب نائب لبناني قد نشر الصورة ثم تناقلته عنه صفحات وحسابات أخرى، وفق وكالة فرنس برس، غير أن الصورة المنشورة لا علاقة لها بما جرى في الشمال اللبناني، ولا تظهر مسلّحين لبنانيين، بل هي ملتقطة قبل أسابيع في الأراضي الفلسطينيّة.

ويظهر في الصورة جمع من المسلّحين مدجّجين بالسلاح، وجاء في التعليقات المرافقة لهذه الصورة “لافت جدا كميّة السلاح ونوعيّته. بندقيات ثمنها آلاف الدولارات في منطقة تعاني من فقر وحرمان”.

وانتشرت هذه الصورة والتعليق المرافق لها منسوبة إلى نائب في البرلمان اللبناني، وكذلك ذكرت مواقع محليّة أن النائب هو من نشر هذه التغريدة أول الأمر ثم عاد وحذفها بعدما توالت الانتقادات له، وفق ما نشرته وكالة فرنس برس.

ومن الانتقادات التي طالت النائب -والتي تطال سياسيين كثيرين في لبنان- المسارعة في الحديث عن وجود جماعات مسلّحة والتركيز على الحوادث الأمنية مقابل التغاضي عن الأوضاع المعيشية المأساويّة في كثير من المناطق، ولا سيّما شمال لبنان.

وتعدّ منطقة عكار الأكثر فقرًا في لبنان، ويشكو أهلها من إهمال مؤسسات الدولة كافة وغياب الخدمات عنها.

وفاقم من تردي الوضع المعيشي بالمنطقة انهيار اقتصادي يشهده لبنان منذ عامين، وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

وفي 25 أغسطس/آب الجاري، شهدت منطقة عكّار -قبل أيام من ظهور هذه الصورة- اشتباكاً بين سكّان قريتين أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة.

وذكرت مؤسسات إعلامية أن سبب الاشتباك هو الخلاف على موارد طبيعيّة.

لكن هذه الصورة نفسها لا علاقة لها بلبنان، إذ ذكر عدد من المستخدمين في التعليقات أن هذه الصورة التُقطت في الأراضي الفلسطينية، وأن لا علاقة لها بما جرى في عكار.

وبالفعل، سرعان ما يُظهر التفتيش عن الصورة على محرّك غوغل أنها منشورة قبل أسابيع على مواقع فلسطينيّة وعربية.

ونُشرت هذه الصورة مرفقة بأخبار عن مصالحة بين عائلتين فلسطينيتين في الضفّة الغربية المحتلّة.

ويكفي مجرّد نشر هذه الصورة قبل أسابيع لنفي أن تكون مصوّرة قبل أيام في شمال لبنان، مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.