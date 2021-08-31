بثت شرطة ساسكس في جنوب إنجلترا، لقطات للحظة يصطدم فيها سائق شاحنة أثناء انشغاله بهاتفه المحمول، بالجزء الخلفي من شاحنة أخرى صغيرة على الطريق ما أدى لإصابة ثلاثة بجروح خطيرة.
السعودية تقرر منع استخدام الهواتف المحمولة والتصوير داخل المدارس
قررت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، منع استخدام الهاتف الجوال “نهائيًا” داخل المدارس، ومنع تصوير أية منشأة تعليمية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن “وزارة التعليم أصدرت قرارا بمنع استخدام الجوال نهائيا داخل المدرسة”.
وأوضحت الوزارة أن “لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى الإدارة”.
ووجهت الوزارة “جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتا كونه مخالفة نظامية”.
بعد إقراره مؤقتاً للتهيئة والاستعداد..#وزارة_التعليم تمنع دخول الهواتف الذكيّة في المدارس.https://t.co/arkpFrnb5H pic.twitter.com/7eZrqlPpI3
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 31, 2021
والأحد، قررت وزارة التعليم “السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس، خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء مؤقت؛ لتحقيق التهيئة والاستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم”، حسب الوكالة، وذلك لأول مرة قبل التراجع عنه من دون توضيح الأسباب.
وبعد أكثر من عام ونصف العام من الدراسة عن بعد، عاد ملايين الطلاب، الأحد، إلى الدراسة حضوريا في مدراس المملكة، في ظل تدابير احترازية مشددة لمواجهة جائحة كورونا.
بالصور : طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بـ #تعليم_الليث ، يعودون لمقاعد الدراسة حضورياً ، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ، وسط حزمة من الاستعدادات والجهود المبذولة من المجتمع التعليمي ، والتزام تام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والصحية .#لعودة_حضورية_آمنة .. pic.twitter.com/mwZ44jSB6u
— إدارة تعليم الليث (@MOE_LTH) August 29, 2021