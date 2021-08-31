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الأخبار|أفغانستان

منظمة بريطانية: 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا على مدار 20 عاما في أفغانستان

أطفال أفغانيون واجهوا صعوبات شتى خلال وجود القوات الأجنبية ببلدهم (رويترز)
أطفال أفغانيون واجهوا صعوبات شتى خلال وجود القوات الأجنبية ببلدهم (رويترز)
31/8/2021

قالت منظمة أنقذوا الأطفال، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا في أفغانستان على مدى الـ20 عاما الماضية، بمعدل طفل واحد يتعرض لهذه الممارسات كل 5 ساعات.

وجاءت بيانات المنظمة (مستقلة مقرها لندن) بالتزامن مع إتمام الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان بعد حرب هي الأطول في تاريخها، استمرت 20 عاما.

وأوضحت المنظمة أن طفلا واحدا على الأقل قتل أو شوه كل 5 ساعات خلال الـ20 عاما الماضية في أفغانستان.

وأضافت “كانت الأرقام بمثابة نظرة بائسة على التكلفة المميتة للحرب على الأطفال”، وأشارت إلى أن العدد الحقيقي للضحايا من الأطفال جراء الصراع في أفغانستان من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد المقدر بـ32 ألفا و945 طفلًا.

ولفتت المنظمة إلى أن العدد لا يشمل الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع والفقر والمرض خلال تلك السنوات.

ووجهت المنظمة دعوة إلى المجتمع الدولي بهدف إنقاذ الطفولة في أفغانستان وتقديم الدعم للأطفال بشكل عاجل.

ومساء أمس انسحبت آخر القوات الأمريكية من أفغانستان منهية حربا دامت 20 عاما وتركت حركة طالبان أقوى مما كانت عليه في 2001.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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