منظمة بريطانية: 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا على مدار 20 عاما في أفغانستان

قالت منظمة أنقذوا الأطفال، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا في أفغانستان على مدى الـ20 عاما الماضية، بمعدل طفل واحد يتعرض لهذه الممارسات كل 5 ساعات.

وجاءت بيانات المنظمة (مستقلة مقرها لندن) بالتزامن مع إتمام الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان بعد حرب هي الأطول في تاريخها، استمرت 20 عاما.

وأوضحت المنظمة أن طفلا واحدا على الأقل قتل أو شوه كل 5 ساعات خلال الـ20 عاما الماضية في أفغانستان.

