منظمة بريطانية: 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا على مدار 20 عاما في أفغانستان

قالت منظمة أنقذوا الأطفال، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا في أفغانستان على مدى الـ20 عاما الماضية، بمعدل طفل واحد يتعرض لهذه الممارسات كل 5 ساعات.

وجاءت بيانات المنظمة (مستقلة مقرها لندن) بالتزامن مع إتمام الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان بعد حرب هي الأطول في تاريخها، استمرت 20 عاما.

وأوضحت المنظمة أن طفلا واحدا على الأقل قتل أو شوه كل 5 ساعات خلال الـ20 عاما الماضية في أفغانستان.

Right now the future is uncertain for Afghan girls & boys. Hundreds of thousands of children have been forced from their homes. Now we're seeing even more children going hungry, with no shelter, food or medical care. Donate to our emergency fund. https://t.co/GXBynRbM20 pic.twitter.com/1u0ar8ESy6 — Save the Children International (@save_children) August 27, 2021

وأضافت “كانت الأرقام بمثابة نظرة بائسة على التكلفة المميتة للحرب على الأطفال”، وأشارت إلى أن العدد الحقيقي للضحايا من الأطفال جراء الصراع في أفغانستان من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد المقدر بـ32 ألفا و945 طفلًا.

ولفتت المنظمة إلى أن العدد لا يشمل الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع والفقر والمرض خلال تلك السنوات.

ووجهت المنظمة دعوة إلى المجتمع الدولي بهدف إنقاذ الطفولة في أفغانستان وتقديم الدعم للأطفال بشكل عاجل.

A statement from the Afghanistan Country Director, Christopher Nyamandi, about the Save the Children position on the crisis in #Afghanistan and how we will approach it going forward. ❤️ pic.twitter.com/NHeYtKjf7p — Save the Children International (@save_children) August 26, 2021

ومساء أمس انسحبت آخر القوات الأمريكية من أفغانستان منهية حربا دامت 20 عاما وتركت حركة طالبان أقوى مما كانت عليه في 2001.