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لماذا فشلت أمريكا خلال 20 عاما في التخلص من تنظيم الدولة؟ وهل ستعترف بطالبان؟ (فيديو)

30/8/2021-|آخر تحديث: 30/8/202111:24 AM (مكة المكرمة)

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لاري كورب إن الولايات المتحدة كانت تسمح لحكومة أفغانستان بأن تأخذ الدور القيادي إلا أنها كانت حكومة “ضعيفة وفاسدة” انهارت في غضون ساعات من مغادرة القوات الأمريكية.

وأضاف خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أن خطأ الولايات المتحدة يكمن في وضع الكثير من الثقة في حكومة أشرف غني ولم تود أن تأخذ القيادة لأن المسؤولين الأمريكان كانوا يظنون أنهم سيقوضون شرعية حكومته إذا هم فعلوا ذلك.

وعن إن كان تفجير مطار كابل يوم الخميس الماضي من الممكن أن يحدث تغييرًا استراتيجيًا في النظرة الأمريكية للمشهد الأفغاني، قال إنه لا يرجح ذلك فالرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتزم بموعد الانسحاب النهائي وهو 31 من أغسطس/آب.

واضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استهدافها تنظيم الدولة في خراسان حتى مغادرتها، ولكن بعد المغادرة إذا لم يكن هناك تهديد مباشر على الولايات المتحدة وحلفائها فلن تقوم بأية هجمات من دون التنسيق مع حركة طالبان.

وتابع “طالبان لا يرغبون من تنظيم الدولة في خراسان أن تحدث الفوضي في جميع أنحاء العالم ولذلك سيسعون لتقويض قدرتهم على الحصول على المساعدة الدولية، بالإضافة لإعادة إنشاء حكومتهم والتعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد”.

الاعتراف بطالبان

وبشأن اعتراف الولايات المتحدة قريبًا بحركة طالبان قال “إذا قدمت طالبان نفسها بطريقة تلبي المعايير الدولية، وإذا تصرفوا بطريقة معقولة ومنطقية بخلاف ما جرى في الماضي سيحصولون على مساعدة المجتمع الدولي حتى لا يسمحوا لأفغانستان بأن تكون بلدا حاضنة للإرهاب”.

وتابع “أظن أن الولايات المتحدة وطالبان سيستمران في التعاون ضد تنظيم الدولة، وقد التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الأسبوع الماضي بزعيم طالبان الملا عبد الغني برادر، وكلاهما لديه مصلحة مشتركة في منع تنظيم الدولة في خراسان من التسبب في أمور فظيعة سواء على الأرض الأفغانية أو حتى في أرجاء العالم”.

وكان جو بايدن قد استقبل جثامين الأمريكيين الذين قتلوا  في الهجوم الذي استهدف مطار كابل الخميس الماضي.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن بأن هناك احتمالاً كبيراَ بوقوع  هجمات جديدة في أفغانستان قبل موعد إتمام الانسحاب الأمريكي غدا الثلاثاء الموافق 31 أغسطس آب، مضيفًا أن حركة طالبان تعهدت بالسماح بسفر الأفغان عبر مطار كابل بعد هذا التاريخ.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى شن القوات العسكرية أمس غارة جوية بمسيرة للدفاع عن النفس ضد مركبة في كابل، وأدت الغارة إلى القضاء على تهديد وشيك لتنظيم الدولة في خراسان على مطار كابل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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