لأول مرة.. عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله والفصائل تندد

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأول مرة مساء الأحد، وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عبر تويتر، إنه تم البحث في العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية من كل جوانبها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) أن غانتس التقى بعباس في رام الله وأبلغه أن تل أبيب مستعدة لسلسلة إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية.

واجتماع أمس هو الأول للرئيس الفلسطيني بمسؤول إسرائيلي كبير منذ العام 2014، حينما التقى في لندن بوزيرة العدل الإسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني.

وقال غانتس في تغريدة على تويتر مساء الأحد التقيت هذا المساء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمناقشة قضايا السياسة الأمنية والمدنية والاقتصادية.

This evening I met with PA Chairman Mahmoud Abbas to discuss security-policy, civilian and economic issues. I told Chairman Abbas that Israel seeks to take measures that will strengthen the PA’s economy.

