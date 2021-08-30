فاجعة تزلزل العراق.. أم تفقد أبناءها الأربعة في لمح البصر صعقا بالكهرباء (فيديو)

لم تكن هذه الأم تعلم أن طلبها المساعدة من أبنائها الأربعة في بعض أعمال المنزل سيكون سبب وفاتهم جميعًا في لمح البصر.

ففي فاجعة هزت العراق قبل أيام، فقدت أم أطفالها الأربعة إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء محاولتهم مساعدتها ونشر سجادة على سطح منزلهم بحي الأصدقاء في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقع الحادث الأليم عندما فرغت الأم من غسيل السجادة وطلبت مساعدة أبنائها الأربعة في نشرها على سور سطح المنزل، لكنهم وضوعوا السجادة بالخطأ على أحد الأسوار المجاورة لخط الطاقة عالي الجهد (11000 فولت) فلامس طرف السجادة المببلة أسلاك الكهرباء، ما تسبب في صعقهم جميعًا وموتهم في ثوانٍ معدودة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شاهد عدد من أهالي المنطقة سجادة متدلية من السطح وهي تحترق وعند محاولة معرفة الأمر اكتشفوا وفاة الأشقاء ‏الأربعة فقاموا على الفور بالاتصال بدائرة الكهرباء لقطع التيار وإنزال ‏الجثث‏‎.‎

وأصيبت الأم بحالة هيستيرية بعد فقدان أبنائها الأربعة وهم: ليث (13 عامًا)، وحسن (14 عامًا)، وزينب (15 عامًا)، ورقية (16 عامًا)، وذكر أحد الأقارب أن الأم كانت حاملًا في طفل خامس لكنها فقدته أيضًا من هول الصدمة، كما يعاني الأب من حالة صدمة وانهيار نفسي حاد بحسب مقربين من العائلة تحدثوا لوسائل إعلام محلية.

وعلى مواقع التوصل الاجتماعي انتشرت مقاطع فيديو موجعة للحظة تسلم جثث الأطفال الأربعة أثناء تواجد الأم والأب، حيث يظهر أحد الأشخاص وهو يحمل جثة طفل ثم يضعه بجوار جثث أشقائه، كما انتشرت أيضًا مشاهد من جنازة ودفن الأطفال.

وأدمت هذه المشاهد قلوب العراقيين ورواد مواقع التواصل العرب الذين تضامنوا مع الأسرة المكلومة معبرين عن فيض من مشاعر الحزن والأسى تجاه مصابهم الجلل.