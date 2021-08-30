اتساع أزمة تلوث لقاح مودرنا باليابان ومنظمة الصحة تحذر من قفزة في وفيات كورونا بأوربا

اتسع نطاق أزمة تلوث لقاح مودرنا المضاد لكورونا في اليابان، بينما أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين عن بالغ قلقها لركود معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في أوربا.

وقال مدير المنظمة في أوربا هانس كلوغه للصحفيين “ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي، ويشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوربا بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول”.

وأضاف أن “الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديًا”، داعيًا الدول إلى زيادة الإنتاج ومشاركة الجرعات وتحسين الوصول إليها.

وسجلت أوربا نحو مليون و300 ألف وفاة بكوفيد حتى الآن. ومن بين 53 دولة مصنفة ضمن فرع منظمة الصحة العالمية في أوربا، سجلت 33 دولة معدل إصابات أعلى من 10% خلال الأسبوعين الماضيين، وفق كلوغه.

وعُزي ازدياد انتقال العدوى إلى تفشي المتحور دلتا الأكثر عدوى و”التخفيف المبالغ فيه” للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

وأضاف “تراجعت (الوتيرة) خلال الأسابيع الستة الماضية بنسبة 14%، متأثرة بنقص القدرة على الوصول إلى اللقاحات في بعض الدول وغياب قبول اللقاحات في أخرى”.

ولم يتلق كامل الجرعات سوى 6% من سكان الدول ذات الدخل المنخفض ومن المنخفض إلى المتوسط في أوربا، بينما لم تتمكن بعض الدول من تطعيم سوى موظف صحي واحد من كل عشرة.

لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا (رويترز)

أزمة في اليابان

وفي اليابان، تم تعليق استخدام مليون جرعة أخرى بعد العثور على مواد غريبة في المزيد من الدفعات ووفاة شخصين بعد حقنهما بجرعات من الشحنات الملوثة.

ويأتي تعليق استخدام أكثر من 2.6 مليون جرعة إجمالًا إلى الآن من لقاح مودرنا في وقت تكافح فيه اليابان أسوأ موجة تفش لمرض كوفيد-19 حتى الآن مع ظهور متحور دلتا الشديد العدوى وتجاوز حالات الإصابة اليومية 25 ألف حالة هذا الشهر لأول مرة مع تباطؤ حملة التطعيم.

وجاء أحدث بلاغ عن لقاحات ملوثة من مقاطعة جوما اليابانية الواقعة بالقرب من طوكيو ومن مقاطعة أوكيناوا الجنوبية مما أدى إلى تعليق استخدام شحنتين بالإضافة إلى 1.63 مليون جرعة جرى سحبها بالفعل الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بمقاطعة جوما إن مادة سوداء صغيرة عُثر عليها في إحدى قوارير لقاح مودرنا، وفي أوكيناوا عثر على مادة سوداء في المحاقن وفي قارورة وعثر في محقن آخر على مادة وردية اللون.

وجاء أحدث حالات التلوث بعد بيان حكومي يوم السبت عن وفاة شخصين بعدما حصلا على جرعات من لقاح مودرنا من دفعات تم تعليق استخدامها فيما بعد.

وقالت الحكومة إنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي. وما زالت أسباب الوفاة قيد التحقيق.

وقال المسؤول بمقاطعة جوما إنه تم تطعيم 4575 شخصا بلقاحات من نفس الدفعة التي تشمل القارورة الملوثة لكن لم ترد تقارير عن تعرض أحد لمشاكل صحية.