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إيقاف مذيعة مصرية بعد “إساءة” لنجم نادي الزمالك وانسحابه على الهواء (فيديو)

المذيعة المصرية مي حلمي (مواقع التواصل)
المذيعة المصرية مي حلمي (مواقع التواصل)
30/8/2021-|آخر تحديث: 30/8/202103:21 PM (مكة المكرمة)

قررت إدارة فضائية (الحدث اليوم) المصرية إيقاف المذيعة مي حلمي وبرنامجها (الحكم) إثر انسحاب اللاعب السابق لنادي الزمالك أحمد صالح على الهواء من حلقة يوم السبت الماضي مما أثار ضجة وجدلا واسعين.

ونشرت القناة بيانًا أمس بشأن الموضوع جاء فيه أنه تقرر إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق وإيقاف برنامجها “بناءً علي ما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي”.

وكذلك أصدر نقيب الإعلاميين المصريين قرارًا بمنع ظهور مى حلمى علي أى وسيلة إعلامية داخل الجمهورية بسبب “عدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي”.

وكان قد انسحب لاعب نادي الزمالك السابق أحمد صالح على الهواء، بسبب اعتراضه على طريقة توجيه المذيعة للأسئلة وتحدثها بأسلوب وصفه البعض بأنه “هجومي ومستفز وغير لائق”.

وحظيت الواقعة بالكثير من التفاعل عبر المنصات المصرية، وكتب المخرج عمرو عرفة منتقدًا أسلوب المذيعة “هذا الكلام لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي”.

وتابع “هناك فرق ما بين شخص يحترم مهنته كمذيع و شخص آخر يرى أنه أكبر منها فيتكبر علي ضيوفه. الضيف المؤدب لا ذنب له كي يتحمل كِبرك وحسنا فعل أنه ذهب وترك البرنامج و ياليت الدرس يكون وصل”.

وكتب  الشاعر أيمن بهجت قمر “أنا أهلاوي وأرفض الطريقة التي تم التعامل بها مع الكابتن احمد صالح وياليت المجلس الوطني للإعلام يحاسب هؤلاء المذيعين. الضيف ينبغي أن يحترم”.

وكتب الصحفي رامي يوسف مستنكرًا “هذا يسمى إعلام لديكم؟ ضيف مؤدب من حقه يتعامل باحترام وتقدير، لكن هذا إسفاف على شاشة قناة يشاهدها الصغير والكبير”.

وكتب الصحفي أحمد سعيد “قناة تبحث عن المشاهدات تأتي بمذيعة تعمل مشاكل وبالتالى تغلط، تقوم القناة من باب خوفها على (القيم) توقفها عن العمل (مؤقتا)، كي تكسب احترام المشاهد والمذيعة تنتشر أكثر. إذا كنا نعرف هذه المعادلة لماذا نتفرج عليهم”؟

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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