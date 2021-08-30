إيقاف مذيعة مصرية بعد “إساءة” لنجم نادي الزمالك وانسحابه على الهواء (فيديو)

قررت إدارة فضائية (الحدث اليوم) المصرية إيقاف المذيعة مي حلمي وبرنامجها (الحكم) إثر انسحاب اللاعب السابق لنادي الزمالك أحمد صالح على الهواء من حلقة يوم السبت الماضي مما أثار ضجة وجدلا واسعين.

ونشرت القناة بيانًا أمس بشأن الموضوع جاء فيه أنه تقرر إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق وإيقاف برنامجها “بناءً علي ما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي”.

وكذلك أصدر نقيب الإعلاميين المصريين قرارًا بمنع ظهور مى حلمى علي أى وسيلة إعلامية داخل الجمهورية بسبب “عدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي”.

وكان قد انسحب لاعب نادي الزمالك السابق أحمد صالح على الهواء، بسبب اعتراضه على طريقة توجيه المذيعة للأسئلة وتحدثها بأسلوب وصفه البعض بأنه “هجومي ومستفز وغير لائق”.

وحظيت الواقعة بالكثير من التفاعل عبر المنصات المصرية، وكتب المخرج عمرو عرفة منتقدًا أسلوب المذيعة “هذا الكلام لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي”.

وتابع “هناك فرق ما بين شخص يحترم مهنته كمذيع و شخص آخر يرى أنه أكبر منها فيتكبر علي ضيوفه. الضيف المؤدب لا ذنب له كي يتحمل كِبرك وحسنا فعل أنه ذهب وترك البرنامج و ياليت الدرس يكون وصل”.

الكلام ده لا يرضي اهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع و حد تاني شايف انه اكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه .. مش ذنب الضيف المؤدب انه يستحمل كِبرك و كويس انه مشي و ساب البرنامج و يا ريت الدرس يكون وصل .. اشك https://t.co/iknTC9GC8Y — Amr arafa (@AArafa) August 29, 2021

وكتب الشاعر أيمن بهجت قمر “أنا أهلاوي وأرفض الطريقة التي تم التعامل بها مع الكابتن احمد صالح وياليت المجلس الوطني للإعلام يحاسب هؤلاء المذيعين. الضيف ينبغي أن يحترم”.

وكتب الصحفي رامي يوسف مستنكرًا “هذا يسمى إعلام لديكم؟ ضيف مؤدب من حقه يتعامل باحترام وتقدير، لكن هذا إسفاف على شاشة قناة يشاهدها الصغير والكبير”.

انا اهلاوي وبرفض الطريقه اللي اتعامل بيها الكابتن احمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل ان المحتوى فاضي حقيقي عيب اويhttps://t.co/7dNmEdyGPz — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) August 29, 2021

وكتب الصحفي أحمد سعيد “قناة تبحث عن المشاهدات تأتي بمذيعة تعمل مشاكل وبالتالى تغلط، تقوم القناة من باب خوفها على (القيم) توقفها عن العمل (مؤقتا)، كي تكسب احترام المشاهد والمذيعة تنتشر أكثر. إذا كنا نعرف هذه المعادلة لماذا نتفرج عليهم”؟

هذا يسمى إعلام لديكم

ضيف مؤدب من حقه يتعامل باحترام وتقدير

لكن هذا اسفاف على شاشة قناة يشاهدها الصغير والكبيرhttps://t.co/7eNmt56IzB — Rami Youssef™ (@Rami_1911) August 29, 2021

#مي_حلمي

قناة بتدور على مشاهدات تجيب مذيعة تعمل مشاكل وبالتالى تغلط تقوم القناة من باب خوفها على "القيم" توقفها عن العمل "مؤقتا" علشان تكسب احترام المشاهد والمذيعة تنتشر أكتر

لمًا احنا عارفين المعادلة دى بنتفرج عليهم ليه ؟

الإجابة عندك انت pic.twitter.com/8H1lbyqv6I — Ahmed Said (@ASaidOfficial) August 29, 2021

كانت مستضيفه لاعب زمالكوي سابق اسمه احمد صالح وكانت بتتكلم معاه باسلوب سيء مش حوار مذيعه ابداً

ودا الفيديو اهو https://t.co/WGhhgE9Fcw — Nada Tharwat (@nadatharwat3) August 29, 2021