إعصار “آيدا” يضرب لويزيانا.. قتيل وإغراق أكثر من مليون أسرة في الظلام وتأهب لفيضانات (فيديو)

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون بيت في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ضرب فيه إعصار (آيدا) جنوب البلاد أمس الأحد.

وكانت ولاية لويزيانا- حيث وصل إعصار آيدا إلى اليابسة عاصفةً من الدرجة الرابعة في منتصف النهار لكنه تراجع إلى الفئة الأولى بحلول صباح الاثنين.- الأكثر تضررًا ، إذ انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف بيت في ولاية ميسيسيبي المجاورة.

من ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة في منطقة برايريفيل الواقعة جنوب مدينة باتون روج عاصمة ولاية لويزيانا، حيث أعلن مكتب مدير الشرطة المحلية عن حالة الوفاة على موقع فيسبوك، موضحا أن الضحية لقت حتفها مساء الأحد إثر سقوط شجرة.

Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda

🎥 Scott Alexander in the New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3

— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) August 29, 2021